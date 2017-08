Fotografija teksaških poplava koja je obišla svijet

HJUSTON - Dom za stare "La Vita Bela" u Dikinsonu evakuisan je nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija na kojoj su nepokretni ljudi skoro skroz u vodi.

Voda je, kako piše BBC, za 15 minuta došla u visinu struka.

Iz doma je evakuisano najmanje 18 osoba.

Tropska oluja Harvi opustošila je priobalni dio Teksasa, Hjuston je poplavljen, a zvaničnici upozoravaju da može biti "još gore".

Za sada je potvrđena smrt dvije osobe, ali se strahuje da bi broj žrtava mogao da bude veći.

A ovo je fotografija koja od jutros kruži svim portalima, i domaćim i stranim.

La vita Bella nursing home in Dickinson Texas is almost underwater with nursing home patients pic.twitter.com/oCNkrgoRZY