Francuska broji glasove: Drugi krug za Makrona i Le Penovu

PARIZ - Prve ankete predsjedničkih izbora u Francuskoj pokazuju da će se u drugom krugu izbora najvjerovatnije boriti Emanuel Makron i Marin Le Pen.

Kako piše “Gardijan“, Makron je osvojio 23,7 odsto glasova, dok je Le Penova osvojila 21,7 odsto glasova.

Međutim, odmah iza liderke Nacionalnog fronta je i nekada glavni favorit izbora Fransoa Fijon sa 20,3 odsto glasova.

Slijedi Žan-Lik Melanšon sa 19,06 odsto. Drugi krug izbora održaće se 7. maja.

Pristalice Makrona počele su da slave pobjedu u prvom krugu predsjedničkih izbora.

Pristalice Makrona koje su se okupile u njegovom izbornom štabu burno su aplaudirale na vijest da je osvojio najveći broj glasova.

