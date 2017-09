Francuskinja nakon što je silovana uživo prenosila kako skače pod voz

Mlada Francuskinja ubila se nekoliko dana uoči svog 19. rođendana bacivši se pod voz, a cijeli događaj putem društvene mreže "Periscope" pratilo više od hiljadu ljudi.

Kako je objavio britanski "Guardian" 18-godišnja Osean svoju smrt je na Periscopu (društvenoj mreži koja onima koji prate vide prenos omogućava da ga istovremeno komentarišu i lajkuju) pomno planirala.

U dva video prenosa koje je emitovala prije samoubistva (prvi u trajanju od 58 minuta emitovala je ujutro, a drugi u vrijeme ručka) pozvala je svoje pratioce da svakako budu online oko 16.30 sati jer će tada “javno prenijeti jedan senzacionalan događaj”.

Tokom prva dva snimanja većinu vremena je sjedila na crvenom kauču u svom domu, govorila je u kameru, motala cigarete i pušila. Povremeno bi u kadru bila njena mačka.

U jednom trenutku djevojka je izašla iz kuće kako bi pokupila poštu, ali ni jednom rječju nije dala naslutiti što će se zapravo dogoditi.

"Video koji ću objaviti ljude bi trebalo da postakne na razmišljanje. Želim da se poruka koju ću prenijeti proširi bez obzira na to što će biti vrlo šokantna”, rekla je i naglasila da smatra da je to jedini način da je ljudi shvate ozbiljno.

Zamolila je i da ono što će prikazati ne gledaju djeca, ali ni tada nikome nije bilo ni na kraj pameti šta će se zapravo dogoditi. U 16 sati Osean je ponovo bila na internetu.

Započela je svoj treći javni prenos. Rekla je da mora nešto važno da kaže i da će to sada učiniti, a onda je ispričala kako ju je prije nekoliko mjeseci njin bivši dečko prebio i silovao. Detaljno je opisala ko je on i gdje se može pronaći.

Vezu koja je trajala tri godine prekinula je prije nekoliko mjeseci u nadi da će se posvetiti sebi i vratiti samopouzdanje. Njihov slučajni ponovni susret završio je nasilno, što je Osean totalno slomilo.

A umjesto da potraži pomoć prijatelja ili stručnjaka, odlučila je da okonča vlastiti život. I to na društvenoj mreži.

"Došla sam u stanje kada me više ništa ne može učiniti sretnom. Nemam više snage ni da ustanem ujutro iz kreveta. Shvatiš da ti jedna osoba može uništiti život. Naša veza me potpuno uništila, ali on to ne može razumjeti jer nema empatije", ispričala je onima koji su gledali njen video. Naglasila je i da smatra da ljudi jedni druge ne shvataju ozbiljno sve dok ih ne šokiraju.

Bez imalo osjećaja govorila je o svom 19. rođendanu koji je trebalo da proslavi za tri dana.

"Trebala sam negdje da idem ovaj vikend za moj rođendan. Ali ipak neću ići zbog ovoga", rekla je.

(Express.hr)