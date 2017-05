Francuzi sutra ponovo na birališta, Makron favorit

PARIZ - Stanovnici francuskih prekomorskih teritorija počeli su danas sa glasanjem u drugom krugu glasanja za predsjedničke izbore i suočeni su sa izborom između dva kandidata Emanuela Makrona i Marin Le Pen.

Predizborna kampanja u Francuskoj okončana je sinoć u ponoć čime je označen početak predizborne tišine u medijima. Prema francuskom Zakonu, zabranjeno je izvještavanje o kandidatima do zatvaranja glasačkih mjesta sutra u 20.00 časova.

Glasanje je danas počelo u Sen-Pjeru i Mikelonu kod obala Kanade i sat kasnije u Francuskoj Gvajani u Južnoj Americi. Danas se u inostranstvu izjašnjava oko 1,3 miliona francuskih državljana.

Birališta se u Francuskoj sutra otvaraju u 8.00 časova. U Francuskoj je registrovano 47 miliona glasača.

Dvoboj između liberala Emanuela Makrona i Lepenove nije istorijska odluka samo za Francusku, strepe i evropski susjedi. Prema posjlednjim anketama nestranački kandidat Makron vodi sa 60 prema 40 podsto. Ali, može li biti iznenađenja? Politikolozi i demoskopi su oprezni. "Presudan će biti odaziv birača", smatra Vivien Pertuso iz Francuskog instituta za međunarodne odnose u Parizu. Ako odziv bude manji, od toga bi mogla profitirati Marine Lepen, jer iza nje stoji organizovana stranka. Makron zavisi od glasova konzervativaca, socijaldemokrata i ljevičara.

Svi raniji kandidati osim starog komuniste Melenšona, koji je u prvom krugu bio na trećem mjestu, pozvali su na podršku Makronu. Melenšon kaže da je naravno, protiv Lepen, ali da nije ni za Makrona. To bi moglo da znači da mnogi Francuzi neće birati ni njega ni nju. Francusko društvo je uznemireno, kaže Pertuso: "Sigurno smo u stanju pometnje. Vidi se gdje to vodi. To pokazuje potpuno polarizovano društvo, gdje već dugo imamo dobitnike i gubitnike. Politički establišment je gotovo zaboravio gubitnike. Oni sad izražavaju svoje zahtjeve i žele da promjene svoj položaj."

Kritiku mora prihvatiti i katolička crkva jer nije pozvala da se glasa za Makrona. 2002. kad je otac Lepenove ušao u drugi krug, biskupi su se jasno izjasnili protiv njega. Katoličke novine su kritikovale biskupe zbog mlakog držanja. Predstavnici jevreja, muslimana i evangelista su se distancirali od Lepenove.

U kratkoj i oštroj predizbornoj kampanji kandidati se jedno drugom svašta prebacivali. Makron je rekao da Lepenova širi strah i tako manipuliše biračima. Ona je uzvratila: "Uvek iste litanije. Vi ste spolja mladi, ali ste iznutra stari. Vaši argumenti su barem dvostruko stariji od Vas", rekla je čelnica Nacionalnog fronta Makronu prilikom jednog sučeljavanja na televiziji. Makron, koji se predstavlja kao liberalni reformator privrede, društva i Evropske unije, prebacio joj je da širi mržnju protiv muslimana. "Borba protiv terorista ne smije voditi u njihovu klopku. Ta klopka znači građanski rat i podjele, koje Vi širite zemljom. Vi pozivate na to time što vređate Francuze zbog njihove vjere ili porekla. To ja nikad neću činiti, nikad", poručio je Makron.

Posljednja istraživanja javnog mnijenja daju prednost Makronu od oko 62 odsto glasova, u onosu na i Marin Le Pen sa oko 38 odsto.

Inauguracija novog predsjednika trebalo bi da bude prije 14. maja, kada zvanično ističe mandat sadašnjem, socijalističkom predsjedniku Olandu, koji se nije kandidovao za drugi mandat.

Izbore će obezbjeđivati 50.000 policajaca i žandarma kao i 7.000 vojnika.

Izbori se prvi put održavaju u Francuskoj dok je na snazi vanredno stanje, uvedeno poslije terorističkih napada 2015.