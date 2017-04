Fricl vjeruje da će biti slobodan

Zli silovatelj Jozef Fricl (82) vjeruje da će jednog dana biti slobodan čovjek uprkos činjenici da je osuđen na doživotni zatvor. Ovo otkriva novinar Mark Peri, Britanac koji radi za austrijski list "Kronen Zeitung" i koji već godinama prati Friclov slučaj. Peri je u dokumentarcu koji je nedavno emitovan otkrio da je i dalje u kontaktu sa Friclovim advokatom, koji mu je rekao da on sanja dan kada će opet biti slobodan čovjek i voditi normalan život.

Inače, Peri je bio prvi koji je otkrio priču o Friclu i njegovoj "kući strave", gdje je godinama držao svoju kćerku Elizabet koju je silovao pune 24 godine i napravio joj sedmoro djece.

"Naravno, on je i dalje u zatvoru, ali čujem da vjeruje da će doživjeti slobodu", kaže Peri i dodaje: "To mi je rekao njegov advokat. On i dalje vjeruje da će jednog dana otići na pecanje i nastaviti sa normalnim životom".

Peri, koji u Austriji živi čak 50 godina i radi za jedne od najvećih dnevnih novina u Austriji, je prvi novinar koji je otkrio priču o Friclu. Navodno, prvi put ga je upoznao kada je Fricl prijavio nestanak kćerke Elizabet, navodeći da se "pridružila sekti". Drugi put ga je vidio 24 godine kasnije, kada je cijeli skandal i otkriven.

"Vjerujem da je ona hrabra i jaka žena. Mislim da je živjela samo zbog svoje djece", kaže Peri i dodaje: "To ju je i održavalo u životu, ne znam šta bi drugo bilo, jer je 24 godine provela u podrumu".

Peri se prisjeća i početka Friclovog suđenja, koje ne može tek tako da zaboravi. "Njegove oči su bile hladne, prodorno hladne. Bez kajanja, bez saosjećanja. Djelovao je prilično samoživo. Čak nije ni zasuzio, ništa", kaže Peri.

"Za Fricla je suđenje bilo jedna sasvim normalna procedura, kao rutinski odlazak doktoru. Apsolutno nije pokazao bilo kakvo saosjećanje ni za kćerku, niti za unuke, koji su zapravo i njegova djeca", dodaje on.

Fricl je s Elizabet imao sedmoro djece, od kojih je troje živjelo u kući s njim i njegovom suprugom Rozmeri, koja navodno nije znala šta se dešava u podrumu njihove kuće. Fricl je ubijedio Rozmeri da su djecu poslali iz sekte kojoj se Elizabet pridružila, jer ih je ona napustila i pobjegla sa nekim čovjekom. Međutim, tek kada se Kerstin, 19-godišnja Elizabetina kćerka ozbiljno razboljela, klupko se počelo razmotavati. Naime, Elizabeta je bila van sebe jer je djevojka bila u teškom stanju i tražila je da je odvedu u bolnicu. Fricl ju je konačno odveo u bolnicu i nakon toga je izbio dobro poznati skandal.

Fricl je 2009. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora, a optužnica ga je teretila za ubistvo najmanje jednog djeteta, za incest, te za više od 3.000 silovanja svoje kćerke. Elizabet danas živi na tajnoj lokaciji sa svojih šestoro djece. Nikada se više nije pojavila u javnosti.