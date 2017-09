G7 prijeti Rusiji novim sankcijama

BERLIN - Lideri G7 su spremni da pooštre sankcije Rusiji u slučaju eskalacije situacije na istoku Ukrajine, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel.

„Slažemo se oko ukidanja sankcija. To je povezano sa implementacijom Minskog sporazuma. Spremni smo da u slučaju da bude potrebno — istina, mi to ne želimo — pooštrimo sankcije. Ako situacija to bude zahtijevala“, rekla je Merkelova novinarima.

Evropska unija je produžila sankcije protiv građana Rusije i pravnih lica koje optužuje za potkopavanje teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Ukrajine, do 15. marta 2018. godine.

Sankcije se odnose na skoro 150 osoba i oko 40 ruskih kompanija.

Individualne sankcije protiv ruskih i ukrajinskih građana donijete su 2014. godine. One predviđaju zamrzavanje imovine i zabranu ulaska na teritoriju EU.

Ruska strana je više puta saopštavala da nije produktivno voditi razgovore „na jeziku sankcija“, ali spisak se samo produžava.

(Sputnjik)