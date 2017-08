Gabrijel: Na izborima će se glasati i o tome da li će Njemačka slijediti Trampovo ludilo

BERLIN - Predizborna kampanja u Njemačkoj ulazi u fazu stalnih televizijskih nastupa kancelarskih kandidata i drugih visokih političara glavnih stranaka. U "ofanzivu" je prvi krenuo kancelarski kandidat SPD Martin Šulc.

Predizborna kampanja se zahuktava. Kancelarski kandidat SPD Martin Šulc se prezentirao televizijskom auditorijumu u emisiji "Za stolom sa Martinom Šulcem" u proizvodnji TV Špigel i RTL.

"U studiju, okružen nekolikim desetinama pažljivo odabranih građana, Šulc je 60 minuta u modusu brige“, piše Špigel onlajn, a potom dodaje:

"85-godišnjoj Beti Nojman, koja sastavlja kraj s krajem uz penziju od 758 evra i rado bi otišla u pozorište, ili da pogleda neki mjuzikl, on obećava: porazgovaraću sa nekim ljudima. Obaidulahu Sultaniju, 18-godišnjoj izbjeglici iz Avganistana, prijeti protjerivanje, iako se trudi da se integriše u njemačko društvo. Šulc najavljuje da će se za njega založiti kod bavarskog premijera Horsa Zehofera. Pojedinačne sudbine koje su predstavljene u emisiji trebalo je da budu primjer za velike izazove u Njemačkoj: zdravstvo i njegu, socijalnu pravdu, integraciju i unutrašnju bezbjednost. Šulc za goste u studiju nalazi riječi pune razumijevanja; njegova empatija ne djeluje usiljeno."

Šulc je snimio i "ljetni intervju" za televiziju ZDF – i tu, kao i u emisiji "Za stolom..." uglavnom nije direktno napadao kancelarku Angelu Merkel.

"Umjesto toga, glumio je nepokolebljivog, i rekao jednostavno: 'Biću kancelar'. A šta i da kaže? Predizborna kampanja je ionako umjetnost autosugestije. No početak televizijskog nadmetanja je, i pored bezizgledne situacije u kojoj se nalazi, mogao malo da ga ohrabri. Tokom narednih nedjelja će kancelarka i njen izazivač imati više televizijskih nastupa, a 3. septembra ih čeka veliki TV-duel", piše "Špiegel", a prenosi "Dojče vele".

"Demohrišćani znaju da televizijski dueli nose određenu dozu rizika. Jer, oni nisu baš omiljena disciplina šefice CDU. Nikakvo čudo što su ti dijalozi, pod pritiskom kancelarkinog tabora, strogo regulisani. Ali, kancelarka ne može u potpunosti da kontroliše razgovore sa građanima“, piše Špigel onlajn.

"DW" prenosi i da "Menadžer-magazin" takođe nema nikakvih zamjerki na ponašanje Martina Šulca i postavlja pitanje koje sebi postavljaju i mnogi Nijemci: "Kako je moguće da neko ko može gotovo sve, istovremeno nema gotovo nikakve šanse?“

"Slijedi i pokušaj odgovora: "Tako gdje kancelarka smije da bude prezidijalna, njen protivkandidat smatra da može da bude borben... On ponekad ima retoričke uzlete, pa čovjeku dođe da pomisli: evo ga! Ali, kada zađe u detalje, u dubinu, rečenice mu postaju duge, a i nejasne. Martin Šulc tu nije izuzetak: ako je nešto jasno, to se može jasno i izraziti. No, on često djeluje odveć precizan, njegova mašina za formulacije ima nešto od državnog zavoda koji donosi odluke; nešto od proklamacija koje ne izgledaju kao ih adresat zaista zanima. A često formuliše i nebulozne rečenice, kaskade rečenica sa mnogo sveza, tako da mu je teško pratiti misao. Njegove formulacije su, međutim, takve da ih odmah možete štampati, sasvim drukčije od Angele Merkel. Ali, opet... to mu nekako ne koristi", dodaje se u tekstu.

U međuvremenu se oglasio i socijaldemokratski (SPD) ministar spoljnih poslova Zigmar Gabrijel (naslovna fotografija) koji je – iako na vlasti zajedno sa CDU Angele Merkel – oštro napao kancelarku, ističe "DW".

Prema njegovim riječima, ona "se potčinila militarizujućoj politici predsjednika SPD Donalda Trampa" i rekao da će predstojeći izbori za Bundestag biti "i glasanje o tome hoće li Njemačka da ostane mirovna sila ili će slijediti Trampovo ludilo naoružavanja".

Magazin "Štern" je objavio veliki intervju sa Gabrijelom u kojem on kaže:

"CDU uvijek polazi od toga da će biti na vlasti. A ako nije na vlasti, da je to nezgoda koja se mora korigovati što prije. Angela Merkel je bila i još uvijek je dobra kancelarka dokle god SPD pazi na nju (...) ali na duži rok postaje naporno da se stalno pazi na kancelarku. Mogu razumjeti SPD kada ona kaže da to više neće".

(Dojče vele)