Grčki mediji: Amerikanac dobio 19 udaraca u glavu

BEOGRAD - Grčke novine “Elefteros typos“ došle su do podataka iz istrage o ubistvu Bakarija Hedersona u Laganasu u kojima se navode tačni opisi njegovih povreda.

Na osnovu dokaza, snimaka i izjava svjedoka i osumnjičenih u istrazi se navodi da je dvadesttrogodišnji Amerikanac primio 19 udaraca u glavu.

“Glava mu je izgledala kao ’fudbalska lopta’, a većina udaraca je nastala kao da je neko izvodio ’penal’ - žestokim udarcima nogu. Između 20. i 30. udarca koliko je ukupno primio je vjerovatno preminuo“, navodi se u dokumentima istrage, koje prenosi „Elefteros typos“.

U novinama se navodi i izjava dvadesetjednogodišnje djevojke iz Srbije koja se zabavljala sa grupom Amerikanaca i koja je, navodno, bila povod svađe.

“7.7.2017. godine u 2:30 izašla sam sa ostalim kolegama u bar u kojem sam upoznala trojicu Amerikanca i sa kojima sam zajedno pila piće. Među njima je i bio tamnoputi mladić čije ime nisam tada znala. Oko 3:00 pala mi je čaša na pod i sagla sam se da je podignem. Kada sam se pridigla videla sam jednu osobu srpske nacionalnosti kako gura tamnoputog muškarca iz mog društva i njegov udarac pesnicom. Onda je tamnoputi muškarac uzeo flašu i udario ga po glavi. Nakon toga izašao je iz bara sa trojicom Amerikanaca, a za njima je krenulo otprilike tridesetak Srba, koji su počeli da tuku Amerikanca. Amerikanci su trčali, a ostali Srbi za njima. Ja ih nisam pratila jer sam primila udarac u nameri da ih razdvojim. Nakon pet minuta otprilike sam došla na mesto odakle su počeli da trče i videla sam tamnoputog muškarca kako leži na ulici, u nesvesnom stanju i kako mu ide krv iz očiju. Jedan Amerikanac je stajao pored njega i pokušavao da mu pomogne. Amir, koji je bio zadužen za lokal, me je pitao ko me je udario. Rekla sam da ne znam, a onda je on je otrčao za ostalima“.

Na pitanje policije da li je radila u lokalu dala je negativan odgovor, a na pitanje da li je poznavala nekog iz srpske ekipe i da li bi mogla da ih prepozna, mlada Srpkinja odgovara:

“Ne, videla sam ih prvi put. Ne sećam ih se jer sam i ja previše popila i sve se desilo jako brzo“, rekla je, ali je na fotografijama prepoznala žrtvu, tridesettrogodišnjeg Srbina sa britanskim pasošem i grčkog barmena.

“Elefteros typos“ citira i izjavu tridesetogodišnjeg bolničara koji je kolima Hitne pomoći došao na mjesto zločina.

“U 3:18 smo dobili poziv da u glavnoj ulici u centru Laganasa leži čovjek bez svijesti koji ne diše. Odmah sam se sa kolegom uputio na mjesto nesreće. Bio je bez svijesti, nije disao, bile su očigledne povrede glave, ogrebotine i krv u desnoj polovini lobanje. Odveli smo ga u kliniku u koji smo stigli u roku od pet minuta. U kolima Hitne pomoći smo pokušavali reanimaciju“, prenosi B92.

Amerikanac je ubijen na grčkom ostrvu Zakintos 6. jula, nakon toga uhapšeno je devet osoba, među kojima sedam srpskih državljana.