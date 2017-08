HP: Posadivši Trampa u predsjedničku stolicu, Putin pobijedio u trećem svjetskom ratu

VAŠINGTON - Shvatajući da običnim oružjem ne može da pobijedi SAD, džudista Putin je potpuno promijenio pravila igre stavljajući ulog na sajber oružje, piše za "Hafington post" analitičar Majkl Rozenblum.

Posadivši "budalu" Donalda Trampa u predsjedničku stolicu, Putin ga je "pustio sa povoca" i u Americi izazvao građanski rat uz aktivno učešće desničara naoružanih do zuba.

Pukovnik KGB-a Vladimir Putin mnogo puta je rekao da je propast Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. vijeka.

"Nakon propasti Sovjetskog saveza Amerika je ostala jedina super država — ni Rusija, ni bilo koja druga zemlja nisu mogle da se uporede sa SAD i njihovom nevjerovatnom vojnom moći. Zbog toga je Putin znao da će, ukoliko ne bude djelovao, Amerika vladati svijetom još čitav vijek. Međutim, Putin je bio ne samo vješt obavještajac, nego i majstor džudoa, sporta u kojem slabiji borac koristi snagu i težinu svog protivnika protiv njega samog. Za ruskog predsjednika, koji nije visokog rasta, to je bio jedini način da pobjeđuje protivnike znatno krupnije od njega", piše Rozenblum.

Prema njegovim riječima, Putin je znao da neće uspjeti da se suprotstavi SAD u svijetu konvencionalnog oružja, zbog čega je stavio ulog na apsolutno drugi metod vođenja rata sajber oružje.

"Milion ljudi sa noutbucima i smartfonima mogu da nanesu znatno više štete nego milion ljudi sa puškama. U trećem svjetskom ratu nema divizija koje u potocima idu Fuldskim koridorom. Za takav rat je NATO bio spreman i Putin bi ga izgubio. Ali Amerika nije bila spremna za sajber rat i upravo je Rusija mogla da ga dobije", navodi Rozenblum.

U vojnoj istoriji mnogo je primjera kako novo oružje potpuno mijenja tok događaja. Tokom Prvog svjetskog rata Britanci i Francuzi bili su apsolutno nespremni za mitraljesku paljbu i bodljikavu žicu. Tokom Drugog svjetskog rata njemačka mehanizovana vojska razorila je Poljsku.

"U trećem svjetskom ratu Rusi su pobijedili Ameriku spremnu za običan rat, pribjegavši tihom sajber oružju. Amerikanci nisu imali nikakve šanse", piše Rozenblum.

Tokom izbora u SAD prošle godine Putin je prvi put primjenio taj metod ratovanja, kako bi u Ovalni kabinet posadio "manipulaciji podložnu egocentričnu budalu". Obrada slavoljubivog Donalda Trampa bila je za Putina dečja igra, navodi autor.

"Rusi su priredili tihi Perl Harbor" i stekli prednost dobivši prvu bitku bez ijednog metka. Kada se Tramp našao u Bijeloj kući, Kremlj je pustio sa povoca svoju marionetu, izazvavši građanski rat u Americi i to tako da ni sam predsjednik nije ništa shvatio. To nije bilo previše teško ako se ima u vidu da je u Americi uvijek bilo ekstremnih desničara. Ipak, do ovog trenutka niko ih nije pretvarao u oružje. Rusi su bili sposobni za to i tako su i postupili“, uvjeren je analitičar, prenosi "Sputnjik"

Kako kaže, krajnjih desničara nije bilo mnogo, ali svi su oni bili naoružani do zuba. Poslije širenja mita o tome kako je Drugi amandman unijet u Ustav SAD, kako bi Amerikanci imali pravo da silom svrgnu despotsku vlast do početka, do sada neviđenog krvoprolića ostao je samo jedan sajber korak.

Na internetu su počeli da se pojavljuju bezbrojni tekstovi u kojima se govori o prijetnji "istinskim Amerikancima", o ratu medija protiv izabranog predsjednika i, najzad, o pravu ugnjetenog naroda na nasilno svrgavanje despota. Plan je, kako smatra autor, od početka do kraja bio osmišljen u Moskvi.

Nakon nekoliko vješto režiranih "incidenata", prvo Vašington, a potom i cijela zemlja, uletjeli su u američku verziju sukoba u somalijskom Mogadišu.

"Naoružani ’ustanici‘ napunili su ulice, red i zakon su pali — zemlja je pobijeđena iznutra. Amerkanci su uništili sami sebe. I tako se završio treći svjetski rat", zaključuje Rozenblum.