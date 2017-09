Haos i u Južnoj Koreji: Neće američke lansere raketa

SEUL - Veliki neredi su izbili u južnokorejskom gradu Seongjuu, kada se nekoliko stotina protivnika raspoređivanja naprednog protivraketnog oružja.

Kako prenose svjetski mediji, mještani provincije Gjeongsangbuk-do su izašli na ulice u znak protesta zbog raspoređivanja sistema THAAD.

Navodi se i da je došlo do sukoba sa policijom i to na mjestu gdje treba da budu postavljeni raketni lanseri u američkoj bazi koja se nalazi oko 300 kilometara od Seula.

Mediji prenose i da ima povređenih, a navodno su demonstranti pokušali da uđu u zgradu u kojoj su smještene državne institucije.

Prethodno su četiri osobe pokušale da preskoče ogradu koja je postavljena ispred budućeg lansirnog mjesta – svi su uhapšeni i odvedeni u policiju na ispitivanje.

Major battle unfolding right now in South Korea between anti-THAAD protesters in Seongju and riot police -- sent by a friend who is there. pic.twitter.com/sHDzulWgi4