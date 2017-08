Harvi briše sve pred sobom, zatvoreno deset rafinerija nafte

HJUSTON - Tropska oluja Harvi koja je izazvala pravu kataklizmu u Hjustonu, ruši i jedan od najvažnijih energetskih centara u SAD.

Širom obale zaliva, ključne rafinerije i proizvodni kapaciteti su zatvoreni.

Kiša i poplave nastavljaju da izazivaju opasnost u Hjustonu i okolini, prema najavama biće još gore, a potpuni uticaj razarajuće oluje na infrastrukturu nafte i gasa u regionu neće biti poznat narednih dana.

Prema izveštajima, deset rafinerija nafte zatvoreno je u Hjustonu i okolini, a njihov uobičajeni kapacitet je dva miliona barela nafte dnevno.

Jedna od njih je i rafinerija giganta Ekson mobajl, Bajtaun, druga po veličini u zemlji. Kompleks 25 milja istočno od Hjustona može da obradi do 584.000 barela sirove nafte dnevno. Zapošljava oko 7.000 ljudi.

S&P je objavio da je zbog oluje Harvi suspendovano otprilike kapaciteta za proizvodnju 2,2 miliona barela dnevno.

Pored svega, taj zalivski dio je sjedište rafinerija i drugih proizvodnih resursa na koje otpada trećina nacionalnih kapaciteta za pretvaranje nafte u benzin, dizel i ostale derivate.

Koliki je udar na tržište izazvala novonastala situacija vidi se po tome da su u ponedeljak fjučersi benzina skočili za sedam odsto.

Komentatori navode da je Harvi za globalno tržište naftnih derivate za samo nekoliko dana učinio ono za šta se OPEK zalago unazad mjesecima - smanjenje ponude i rast cijena.

Navode kako je zbog oluje obrisano 11,2 odsto rafinerijskih kapaciteta SAD, što je imalo trenutan uticaj na rast cijena goriva.

Streets are completely flooded in League City, TX due to #Harvey and even more rain is expected over next few days. https://t.co/H325OOBvja pic.twitter.com/LReWd3AWIg