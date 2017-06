Hejli: Rusija hoće razdor u NATO; Putin: Jeste li svi izgubili razum?

VAŠINGTON - NATO će ostati snažan i ujedinjen ako Rusija bude pokušala da unese razdor među njegovim državama članicama, poručila je ambasador SAD pri UN Niki Hejli.

Ona je naglasila da SAD i dalje podržavaju član pet Sjevernoatlanskog sporazuma, koji propisuje da se prijetnja jednoj zemlji članici NATO smatra prijetnjom svim njenim članicama, prenose američki mediji.

"Naravno da vjerujemo u član 5", rekla je Hejli za Si-En-En. odgovarajući na pitanje zašto Tramp nije eksplicitno izazio podršku članu pet tokom posjete sjedištu NATO u Briselu prošlog mjeseca.

Ona je dodala da je moguće da će Rusija pokušati da napravi razdor među državama članicama, ali će Alijansa ostati snažna.

"NATO će ostati snažan. On (NATO) će nastaviti da bude ujedinjen. Rusija će pokušati da ga podijeli, ali činjenica je da nikada nismo odstupili od člana 5", rekla je Hejli.

Na pitanje novinara Si-En-Ena o tome zašto Tramp nije pomenuo član pet tokom svoje posjete Briselu, ona je rekla da vjeruje da on podržava uslove sporazuma. "On bi da ga pitate. Mislim, da ste ga pitali da li je za član 5, on bi rekao da jeste", rekla je Hejli.

Putin o tvrdnjama SAD: Jeste li svi izgubili razum?

Predsednik Rusije Vladimir Putin ponovo je odbacio navode da Rusija posjeduje kompromitujući materijal o američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

"To je još jedna gomila besmislica", rekao je Putin u emisiji Subotom uveče sa Megin Keli na televiziji En-Bi-Si njuz, odgovarajući na pitanje da li ima bilo kakve štetne informacije o Trampu, prenosi Rojters.

Putin je takođe rekao da nema veze sa Trampom, uprkos tome što je Tramp ranije putovao u Rusiju kao biznismen napominjući da je stotinjak direktora američkih kompanija trenutno u Rusiji, prenosi Rojters.

"Da li mislite da prikupljamo kompromitujuće informacije o svima njima?" zapitao je Putin i dodao - "Jeste li svi izgubili razum?".

On je rekao da do sada još nije vidio nijedan direktan dokaz o miješanju Rusije u predsjedničke izbore u SAD, uprkos tvrdnjama američkih obavještajnih agencija.