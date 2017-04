Hemijski napad u Siriji će se odraziti na odnose Amerike i Rusije

VAŠINGTON - Nedavni incident s upotrebom hemijskog oružja u sirijskom Idlibu odraziće se na odnose Amerike i Rusije, izjavio je u četvrtak visoki predstavnik Stejt departmenta SAD.

"I to kako će Rusija odreagovati na ono što se događa odraziće se na naše pozicije“, izjavio je on i dodao da će to uticati i na odnose zemalja u širem smislu.

"To koliko će se brzo ili sporo oni razvijati i u kakvom pravcu, zavisiće od toga šta će državni sekretar Reks Tilerson čuti tokom predstojeće posjete Moskvi“, rekao je diplomata.

Američki državni sekretar Reks Tilerson zvao je telefonom ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova kako bi saznao kakvo je gledište Rusije na događaje u Sirijskom Idlibu, rekao je novinarima visoki predstavnik Stejt departmenta SAD.

"Juče (srijeda) je bio poziv, razgovarali su o onome što se događalo, Tilerson je tražio rusku analizu ili izlaganje onoga što se, prema njihovom mišljenju, dogodilo“, rekao je predstavnik Stejt depratmenta.

Prema njegovim riječima, Tilerson tokom predstojeće posjete Moskvi 11. i 12. aprila namjerava da razgovara o mogućem produbljivanju saradnje s Rusijom u Siriji.

"Ovaj hemijski napad je ogroman problem u posljednjih nekoliko dana. I to će obojiti diskusije u Moskvi. Razmatramo mogućnosti saradnje s Rusima, ali nikakve odluke u ovom trenutku nisu donijete kako bismo više sarađivali. Tilerson putuje kako bi se upoznao sa tim i procijenio kakav je potencijal“, rekao je predstavnik Stejt departmenta.

Tilerson će se, kako je najavljeno, u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ukoliko dobije poziv.

"Sastanak s Lavrovom je potvrđen. Naravno, ako bude pozvan da se sastane s Putinom, on će to i učiniti“, rekao je predstavnik Stejt departmenta i podsjetio da je prethodni državni sekretar obično imao tu mogućnost.

Prema njegovim riječima, Tilerson tokom posjete Moskvi neće razgovarati o mogućem susretu predsjednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Jedna od tema Tilersonove posjete Moskvi biće i "miješanje Rusije“ u američke izbore.

"Državni sekretar to smatra jednom od oblasti u kojima Rusija ili narušava međunarodne norme ili stvara napetost koja bez potrebe podriva povjerenje“, rekao je diplomata.

Jedna od tema razgovora biće, prema njegovim riječima, i teroristički napad u Sankt Peterburgu.

"Osuđujemo ovaj teroristički napad u Sankt Peterburgu. Naravno, to će biti jedna od tema tokom posjete“, rekao je diplomata.

Prema njegovim riječima, nizak nivo povjerenja prema Rusiji jedan je od ključnih faktora koji određuju odnose Moskve i Vašingtona.

"Postoji veoma nizak nivo povjerenja u Rusiju. To je jedno od fundamentalnih pitanja u odnosima. Ovi odnosi su na niskom nivou zbog dejstava Rusije“, rekao je on.

(Sputnjik)