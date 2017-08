Hemisjka supstanca dostavljena u londonski restoran

LONDON - Troje ljudi je lakše povrijeđeno kada je “nedefinisana supstanca” dostavljena u koverti u jedan restoran na Boro market u Londonu.

Iz Metropolitan policije su rekli da incident za sad nije tertian kao terorizam.

Feng Sushi restoran je evakiuisan i policija vrši uviđaj.

Član osoblja restorana koji se nalazi pored rekao je da je paket sa sumnjivom supstancom dostavljen restoranu Feng Sushi.

Fire engine and ambulance outside Feng Sushi, Borough Market. Police cars in area. Workers say due to "chemical package" not acid attack pic.twitter.com/aACC0C0PTd