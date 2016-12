Hiljade vjernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

JERUSALIM - Hiljade hodočasnika i turista iz cijelog svijeta, zajedno sa lokalnim stanovništvom započelo je, nakon godine talasa nasilja između Izraelaca i Palestinaca, proslavu Badnje večeri u Vitlejemu, gradu na Zapadnoj obali u kome se, po hrišćanskoj tradiciji, rodio Isus.

Uprkos hladnom vremenu, ljudi su se masovno okupili na Trgu jasli ispred Bazilike Hristovog rođenja uz božićne pjesme na arapskom jeziku koje su se čuju preko zvučnika dok su skauti paradirali svirajući u gajde.



Palestinski ministar turizma izjavio je da su hoteli puni u tom biblijskom gradu ukrašenom božićnim ukrasima i velikom jelkom, prenosi agencija AP.



Hrišćanski sveštenici pozdravili su najvišeg izaslanika Rimokatoličke crkve u Svetoj zemlji, Pjerbatistu Picabalu u bazilici, dok se hrišćani širom svijeta pripremaju da proslave Božič.

Sveštenik Picabala je doputovao iz Jerusalima u Vitlejem, u tradicionalnoj procesiji.



"Sretan sam da je rat, bar vojni rat u Alepu, završen i to je prvi put u Alepu da hrišćani mogu da slave bez straha božićne praznike. Želim da sada mogu da rekonstruišu, obnove grad, ne samo infrastrukturu, već takođe uobičajne odnose što je bila tradicija tamo", rekao je on za AP.



I u Izraelu i na palestinskim teritorijama je za nešto više od godinu dana u talasu nasilja poginulo 36 Izraelaca i dvoje Amerikanaca u napadima Palestinaca. U istom tom periodu ubijeno je najmanje 229 Palestinaca, ali je nasilja manje u posljednjim mjesecima.



Izrael tvrdi da su većina ubijenih Palestinaca bili napadači i da je nasilje podstaknuto huškanjem na napade od strane palestinskih vjerskih i političkih lidera, kao i huškanjem na društveim mrežama.



Palestinci, međutim, kažu da je to rezultat nezadovoljstva zbog skoro pet decenija okupacije. Američka agencija navodi da u drugim dijelovima regiona hrišćane gone ekstremisti Islamske države.



Proslava u Vitlejemu kulminiraće ponoćnom misom u Crkvi svete Katarine pored bazilike, navodi AFP.



Hrišćani danas čine samo dva procenta populacije u Izraelu i na Zapadnoj obali i 0,1 procenat na Zapadnoj obali. Većina lokalnih Arapa hrišćana su pravoslavci koji slave Božić 7. januara, ali ima i desetina hiljada rimokatolika koji slave taj praznik 25.decembra.



Izraelsko Ministarstvo turizma očekuje da u decembru Svetu zemlju posjeti 120.000 turista, od toga polovina hrišćana.