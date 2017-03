Hitno zatvoren tržni centar u Njemačkoj zbog prijetnje napadom

BERLIN- Policija je u gradu Esenu na zapadu Njemačke naredila zatvaranje tržnog centra zbog "konkretnih indikacija o mogućem napadu"."Rezultati istrage ukazuju na to da je prijetnja usmjerena na tržni centar", navodi se u policijskom saopštenju.

U saopštenju nisu objavljeni detalji o prirodi prijetnje.

U Njemačkoj je na snazi povećan stepen pripravnosti nakon što je u napadu kamionom u decembru u Berlinu poginulo 12 osoba. Napadač je bio državljanin Tunisa kojem je odbijen azil u Njemačkoj.

