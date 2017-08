Hjuston poplavljen, raste broj žrtava "Harvija"

HJUSTON -- Najmanje dvije osoba su poginule, a više od 1.000 je evakuisano pošto su dijelove Teksasa pogodile katastrofalne poplave.

BBC navodi i da je prema nekim navodima broj žrtava porastao na pet, ali zvaničnici to još nisu potvrdili.

Više od 1.000 ljudi spaseno je iz Hjustona, a tropska oluja “Harvi“ nastavlja da donosi velike količine kiše.

Gradonačelnik Hjustona Silvester Tarner izjavio je danas da je naredio da se Kongresni centar "Džordž R.Braun" otvori kao sklonište, jer su poplave nakon uragna "Harvi" zahvatie veći dio grada, prenosi AP.

Tarner je, na konferenciji za štampu, apelovao na građane da ne koriste vozila, jer je poplavljena većina ulica i puteva u Hjustonu, koji je u četvrti po veličini grad u SAD.

Kongresni centar "Džordž R.Braun" ima skoro 170.000 kvadratnih metara prostora.

Tarner je, takođe, rekao da su hitne službe odgovorile na više od 2.000 poziva za spasavanje, nakon uragana Harvi koji je protutnjao tim dijelom Teksasa.

On je istakao da je prioritet bio da se pomogne onima kojima je život ugrožen.

Metro u Hjustonu nije u funkciji, a guverner Greg Abot naveo je da su “teške poplave” ono što ga najviše brine.

Kako prenosi BBC, za 24 časa, u Hjustonu i Galvestonu palo je više od 60 cm kiše po metru kvadratnom.

I simply cannot believe what is happening in #Houston right now. #HoustonFlood #Harvey. This is playing out live on @weatherchannel pic.twitter.com/zfaKardjzc