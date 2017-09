Holanđani s ostrva S.Martin evakuisali samo Amerikance...

MAJAMI - Britanski turisti sa ostrva Sent Martin poručili su danas da se osjećaju napušteno i od strane SAD, ali i svoje države, nakon što su spasilačke ekipe Holandije odbile da ih ukrcaju na posljednji avion i sprovedu na sigurno, navodeći da nemaju dozvolu za to jer oni nisu američki državljani.

Kako biše britanski "Telegraf", to je posljednji avion koji je poletio prije nego što se uragan Hose spusti na to područje.



Liz Džekson (33) i njen momak Kreg Gest (34) iz Barnslija bili su na ljetovanju na ostrvu Sent Martin zajedno sa parom iz Notingema gdje su preživjeli snažni uragan Irma koji je opustošio to područje i do subote ujutru ih ostavio u hotelu sa samo jednom flašicom vode, bez hrane i struje dok su naoružani pljačkaši harali okolo pustošeći kuće i hotele.



Kako se navodi, oni su osjetili olakšanje kada su ugledali kolonu džipova koja pristiže u pomoć turistima iz ruševina hotela.



Međutim, olakšanje je trajalo do trenutka kada su holandske spasilačke ekipe, uprkos tome što su imali mjesta u vozilima, odbili da ih povezu, zato što nisu američki državljani.



Konvoj džipova holandske vojske stigao je u subotu do uništenog hotela "Rojal palm bič", u kojem su i Britanci odsjeli, da spasu stotine ljudi i ukrcaju ih na avion prije nego što uragan Hose pogodi ostrvo.



"Bilo je slobodnih mjesta u džipovima, ali je njima rečeno da ne mogu da uđu jer nisu američki državljani, a da sa britanskom vladom ne postoji aranžman", rekao je za "Telegraf" brat Liz Džekson.



Kada je kolona holandskih vojnih džipova otišla, ostavljajući Britance, par se uputio ka oštećenom aerodromu, u nadi da će ipak nekako uspjeti da se ukrcaju u vojni avion i napuste ostrvo, ali su tamo ponovo dobili odgovor negativan odgovor zvaničnika.



"Imamo samo letove za Amerikance. Oni odlučuju koga će prihvatiti. Možemo da šaljemo samo američke državljane trenutno", rekao im je holandski zvaničnik, koga su tom prilikom snimili.



U subotu uveče, avion je odletio, a oni su ostali na aerodromu ne usuđujući se da idu na ulice niti da se vrate u ruševine hotela.



Oni su, navodi se, bili tamo sa porodicom iz Antigve, čijoj petogodišnjoj ćerki nije dozvoljeno da se ukrca zato što nema američko državljanstvo kao njeni roditelji.



Kako piše britanski denvnik, ne očekuje se da će pomoć Bitanije stići prije ponedjeljka, do kada će uragan Hose već pogoditi tu oblast.