Houp Hiks - od manekenke do Trampove direktorke komunikacija

VAŠINGTON - Bliska saradnica predsjednika SAD Donalda Trampa, Houp Hiks imenovana je za direktorku komunikacija Bijele Kuće, čime je preuzela jednu od najmoćnijih uloga u Vašingtonu.

Hiks (28) je imenovana u utorak, a prije nego što je došla na novu poziciju u Bijeloj kući, radila je kao savjetnica za Trampovu kćerku, Ivanku. Bila je i portparolka Trampove kampanje, što je bio njen prvi posao u politici.

Ovu bivšu manekenku, kako navodi AFP, prati glas da je veliki branilac Trampovog imidža.

Hiks je na tom mjestu zamijenila Entonija Skaramučija koji je smijenjen poslije samo deset dana.

Iako nema političko iskustvo, Hiks je već pet godina u bliskim vezama sa porodicom Tramp, prenosi BBC navodeći da je ona tiho gradila svoj put postavši jedna od najbližih saradnica predsjednika, a sa zaradom od 180.000 dolara i jedna od najplaćenijih.

Karijeru je počela u odnosima sa javnošću gdje joj je jedan od klijenata bila modna kompanija Trampove kćerke Ivanke čije kolekcije je kao model i nosila. Osim toga, radila je i za Ralfa Lorena, a pojavljivala se i na naslovnim stranicama modnih magazina.

Saradnja sa Ivankom Tramp dovela ju je i do njenog oca koji ju je 2014. godine lično izabrao da radi marketing za njegovu kompaniju sa nekretninama.

U politiku je ušla slučajno 2015. godine kada je sa Trampom otišla na put koji je, kako se kasnije ispostavilo, bio njegov prvi u okviru predsjedničke kampanje.

Zatim je pomagala u vođenju njegovog Twitter naloga, zapisujući ono što je on želio da kaže, a on ju je potom lično zamolio da ostane u njegovom političkom timu što je ona i prihvatila.

Hiks rijetko daje intervjue ali često prisustvuje predsjednikovim intervjuima. Kada je počela da radi Trampovu kampanju, obrisala je svoj Twitter nalog, dok joj je Instagram profil privatan.

Tramp je poslije inauguracije namijenio novu ulogu za Houp Hiks koja je postala direktorka Bijele kuće za strateške komunikacije.

Ona sa predsjednikom komunicira ne pokušavajući da ga promijeni, već da mu omogući ono što želi da radi.

Prema pisanju Politika, Houp Hiks je jedna od malobrojnih pravih insajdera u Trampovoj porodici. Imala je privatne večere sa Ivankom i Džeredom, a bila je i među malobrojnima u Trampovoj delegaciji tokom posjete pape Franje u Vatikanu.

