Hug: Stanje u istočnoj Ukrajini bure baruta

BEČ - Zamjenik šefa misije OEBS u Ukrajini Aleksander Hug upozorava na opasnost vojne eskalacije između ukrajinske vojske i oružanih formacija u istočnoj Ukrajini, te podvlači da je porastao broj civilnih žrtava.

"Može doći do eksplozije u svakom trenutku. To je bure baruta", naglasio je on u izjavi agenciji APA.

Čak je i mirna faza, prema njegovim riječima, povod za zabrinutost jer se ona koristi za donaoružavanje, rotacija i treninge.

Razlog za eksplozivnu situaciju, kako kaže, je blizina između položaja dvije strane, kao i postojanje teškog naoružanja.

"Razdaljina između ukrajinskih vojnika i naoružanih formacija iznosi svega manje od 100 metara, umjesto potrebnih dva do tri kilometara", objasnio je on dodajući da patrole OEBS imaju samo ograničeno dejstvo, jer čak i kada su posmatrači na terenu se puca.

Hug kritikuje što dvije strane ne poštuju ni obavezu povlačenja teškog naroužanja na liniju razdvajanja od najmanje 15 kilometara, kao što predviđa sporazum iz Minska.

"Od početka godine smo vidjeli 2.500 teškog naroužanja na terenu, tako gdje ne bi trebalo da stoji prema sporazumu", ukazao je on dodajući da je izbijanje teškog sukoba u svakom trenutku moguće na tim mjestima.

Opasnost izbijanja sukoba raste i u vrijeme kada je relativno mirno, dodao je Hug ističući da se tada umjesto više od 1.000 kršenja primirja dnevno bilježi “samo“ trocifrena vrijednost.

Ove godine kako je ukazao masivno je porastao broj civilnih žrtava.

"Ukupno je 54 osobe ubijeno do 3. jula, a u istom periodu prošle godine bilo je 34 žrtava. Veliki broj povređenih i ubijenih civila prouzrokovan je upotrebom teškog naoružanja", objasnio je Hug.