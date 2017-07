Hurgada: Nožem ubijeno dvoje Ukrajinaca, četvero turista ranjeno

HURGADA - Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta saopštilo je da je napadač nožem ubio dvoje ukrajinskih turista i ranio četvoro drugih turista u odmaralištu Hurgada na Crvenom moru, prenosi Rojters.

Ministarstvo je navelo da je izgleda da je napadač doplivao do hotelskog kompleksa sa obližnje javne plaže.

AFP je naveo da je napadač uhapšen i on je na saslušanju kako bi se utvrdili motivi napada, dodaje se u saopštenju ministarstva.

