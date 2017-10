ICAN dobitnik Nobelove nagrade za mir

OSLO - Nobelovu nagradu za mir dobila je danas Međunarodna kampanja za ukidanje nuklarnog oružja (ICAN - Ajken), za desetogodišnju kampanju da se riješi atomskog oružja.

"Organizacija dobija nagradu za svoj radi da preusmjeri pažnju na katastrofalne humanitarne posljedice korišćenja nuklearnog oružja i pionirske napore da se postigne sporazumna zabrana takvog oružja", rekao je predsjednik norveškog komiteta za Nobelovu nagradu Berit Rejs Andersen, prenosi AFP.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs

ICAN sebe opisuje kao koaliciju nevladinih grupa u više od 100 zemalja. Sa počecima u Australiji, zvanično je pokrenuta 2007. godine, prenosi Rojters.

"Živimo u svijetu gdje je rizik korišćenja nuklearnog oružja veći nego što je bio dugo vremena", rekao je Andersen.

The 2017 Nobel Peace Prize to ICAN has a solid grounding in Alfred Nobel’s will. @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/ALQatCVRjR

ICAN sarađuje sa 468 nevladinih organizacija u 101 državi svijeta.

Jula ove godine, 122 države su potpisale sporazum Ujedinjenih nacija o zabrani nuklearnog ouržja, a države sa nuklearnim arsenalom - SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija - nisu učestvovali u pregovorima.

Did you know? The lines in the peace symbol, made for the 1958 British Campaign for Nuclear Disarmament, represent the letters ’N’ and ’D’: pic.twitter.com/AbcP7s0YKn