Identifikovan napadač iz Londona

LONDON - Napadač koji je juče izveo teroristički napad u blizini britanskog parlamenta u centru Londona, identifikovan je kao Halid Masud, javile su svjetske agencije.

Policija je saopštila da je Masud (52) koristio više imena. Rođen je u Kentu, a detektivi vjeruju da je živio u oblasti Zapadni Midlends.

Iz policije su takođe rekli da Masud trenutno nije predmet nijedne istrage, niti su imali saznanja da planira teroristički napad.

Međutim, on je od ranije poznat policiji zbog nekoliko prekršaja, uključujući nanošenje tjelesnih povreda, posjedovanje oružja i remećenje javnog reda i mira.

Prvi prekršaj počinio je još 1983. godine a posljednji 2003. godine kada je osuđen zbog posjedovanja noža, piše Daily Mirror.

