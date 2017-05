Incident u avionu, putnik htio da uđe u kokpit

LONDON - Putnički avion kompanije Malaysia Airlines prinudno se vratio u Melburn pošto je jedan putnik pokušao da uđe u pilotsku kabinu, rekli su zvaničnici.

Avion MH128 koji je krenuo za Kuala Lumpur, morao je da se vrati "zbog putnika koji je ometao" let, saopštila je kompanija.

Kapetan je okrenuo avion pošto je bio uznemiren zbog "putnika koji je pokušao da uđe u kokpit", prenosi BBC.

Avion je bezbedno sleteo u Melburn, zatraživši bezbednosnu pomoć.

Armed law enforcement have boarded Malaysia Airlines flight #MH128 after a security incident at Melbourne Airport.



Photo credit - TBA pic.twitter.com/HaAFdz9GVv