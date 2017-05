Internet je poludio - šta je "covfefe"?

Jedna riječ je od protekle noći najvažnija na internetu. Nije ni čudo, jer ju je na Tviteru objavio predsjednik najmoćnije zemlje na svijetu. Ipak, problem je što ona ne znači ništa.

Tvit Donalda Trampa "Uprkos konstantnim negativnom medijskom covfefe" prosto je "srušio" društvene mreže, a o greški u kucanju pišu veliki svjetski mediji od britanskog BBC, preko specijalizovanog sajta The Verge, do velikih američkih informativnih kuća.

Tramp je tvitovao kasno uveče, a ni satima nakon što je hešteg #covfefe zapalio Tviter se nije potrudio da objasni šta je htio da kaže ili da obriše tvit sa greškom.

Sajt Urban Dictionary objašnjava: "Kada hoćeš da kažeš 'izvještavanje' (coverage), ali su ti ruke previše sitne da bi dohvatile sva slova na tastaturi".

Pojavila se i diskusija o tome kako bi ovaj neologizam trebalo izgovarati, a svoje odgovore u Tviter anketi su dale desetine hiljada ljudi (vodi opcija koja bi na srpskom zvučala kao kovfifi).

Kako prenosi Independent, samo nekoliko sati kasnije su se pojavile i majice koje se mogu poručiti sa rečju COVFEFE na grudima.

"And just before you serve it, you hit it with a dash of #Covfefe" pic.twitter.com/fm9CAF4Iyz — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) May 31, 2017

Naravno, udružena duhovitost interneta je "otkrila" da je to riječ koju u tajnosti lik Bila Marija kaže Skarlet Johanson kaže u "Izgubljeni u prevodu", dok drugi tvrde da se može povući paralela sa "pupoljkom" (rosebud) is "Građanina Kejna".

We can't sell to the US from our website but our American friends can purchase our #convfefe Tshirt HERE: https://t.co/x6xCXbxWPx — Scott Balcony (@balconyshirts) May 31, 2017

Portal ističe da se Bijela kuća još nije oglasila.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

(b92)