Hi­lja­de pa­co­va oku­pi­ra­lo je se­la na ju­gu Mjan­ma­ra, što je iza­zva­lo pra­vu pa­ni­ku me­đu sta­no­vniš­tvom. Vlas­ti, ne­mo­ćne da se izbo­re s to­li­kim bro­jem glo­da­ra, po­nu­di­le su se­lja­ni­ma da im pla­ća­ju po sva­kom ubi­je­nom pa­co­vu. Na­vo­dno, se­lja­ni do­bi­ja­ju če­ti­ri cen­ta za je­dnog ubi­je­nog pa­co­va.

Se­lja­ni su, htje­li ili ne, pri­mo­ra­ni da uzmu stvar u svo­je ru­ke, pa se pro­tiv ovih šte­to­či­na bo­re ka­ko sti­gnu - šta­po­vi­ma, pra­ćka­ma, ka­me­njem, či­m god uspi­ju da sti­gnu pa­co­va.

Pro­te­klih da­na se­lja­ni su us­pje­li da ubi­ju preko 4.000 ovih glo­da­ra, ali ih ima bar ne­ko­li­ko pu­ta više.

Je­dan od stra­ho­va sva­ka­ko je da pa­co­vi mo­gu da do­ne­su ra­zne za­ra­zne bo­les­ti. Ipak, se­lja­ni su da­le­ko za­bri­nu­ti­ji svog su­je­vjer­ja, jer pre­ma sta­rim pre­da­nji­ma ve­li­ki broj pa­co­va uvi­jek na­jav­lju­je ne­ku ka­tas­tro­fu ili ne­sre­ću.

"Pre­ma na­šim tra­di­ci­onal­nim vje­ro­va­nji­ma, na­jez­da glo­da­ra pred­stav­lja na­ja­vu lo­šeg vre­me­na, vre­men­skih ne­po­go­da. Da­kle, lju­di se sad, osim za­ra­znih bo­les­ti, naj­vi­še bo­je ze­mljo­tre­sa i po­pla­va", ka­že Pjo Zav Šve, je­dan od na­ro­dnih po­sla­ni­ka iz ovog kra­ja.

U stvari, ova tra­di­ci­onal­na vje­ro­va­nja mo­žda i ni­su ta­ko da­le­ko od is­ti­ne. Na­ime, pre­ma pro­gno­za­ma ja­pan­skih nau­čni­ka pa­co­vi mo­gu da osje­te elek­tro­ma­gne­tne ta­la­se ko­ji se jav­lja­ju ne­po­sre­dno pri­je ra­zor­nih ze­mljo­tre­sa.

S ob­zi­rom na za­bri­nu­tost sta­no­vni­štva, sve pa­co­ve ko­je ulo­ve ša­lju na tes­ti­ra­nje na even­tu­al­ne vi­ru­se, ali zasa­d kod njih ni­je ot­kri­ve­na ni­je­dna ozbi­ljni­ja bo­lest. Ta­ko­đe je­dan od ve­li­kih pro­ble­ma jes­te i to što pa­co­vi uni­šta­va­ju usje­ve se­lja­ni­ma, pa sve to mo­že do­ves­ti i do gla­di.

Ovo ni­je prvi put da je na­jez­da pa­co­va os­ta­vi­la mjan­mar­ske se­lja­ne bez hra­ne. Na­ime, 2008. go­di­ne na hi­lja­de lju­di u pro­vin­ci­ji Čin, na sje­ve­ro­za­pa­du ze­mlje, do­šlo je na ivi­cu gla­di jer su pa­co­vi uni­šti­li sve usje­ve, ta­ko da su mo­ra­li da tra­že po­moć od vlas­ti.

Na­jez­da pa­co­va je fe­no­men ko­ji se u ovom obi­mu jav­lja sva­kih 50 go­di­na. Po­slje­dnji put,na­jez­da ogr­omnih raz­mje­ra se de­si­la pedesetih go­di­na pro­šlog vi­je­ka i ta­da je čak 15.000 lju­di umrlo od gla­di.

