Iran: Eksplozije u rudniku, zarobljeno više od 70 rudara

TEHERAN - Najmanje 70 rudara ostalo je zatrpano u rudniku uglja na sjeveru Irana, saopštili su danas iranski mediji.

Rudnik u provinciji Golestan urušio se nakon eksplozije metana, kada su radnici pokušavali da uključe motor lokomotive, navode izvještaji koje prenosi AFP.

„U jednom dijelu rudnika 40 radnika je zarobljeno, a još 30 ili 40 u drugom dijelu“, rekao je šef hitnih službi Irana Pir Husein, javljaju novinske agencije Fars i ISNA.

On je naveo da je dosad izvučeno 12 živih rudara.

Lokalni zvaničnik rekao je da su tuneli prepuni gasa, što napore spasavanja čini težim.

„Počeo je rad na uklanjanju krša i bušenje sporednog tunela kako bi se dospjelo do zarobljenih radnika u rudniku Zemestan Jort“, rekao je jedan zvaničnik.

​Drugi zvaničnik, koji nije želio da bude imenovan, rekao je za agenciju IRNA da postoji vjerovatnoća da su neki od radnika poginuli u eksploziji, ali da ne postoji zvanična brojka žrtava.

At least 80 people are feared trapped in a collapsed mine in Golestan, North of #Iran . Rescue operation ongoing. Fars pic.twitter.com/zD8gv9jC85

Ekipe hitnih službi i psi tragači se nalaze na licu mjesta.

A new tragedy is unfolding. A dozen of miners rescued, yet many more are still trapped.

Photo via @ZahraZch via Tasnim#Iran pic.twitter.com/W6jaOlYMqB