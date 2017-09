"Irma" uništava sve pred sobom,dvoje poginulih, Barbuda odsječena od svijeta

MAJAMI - Uragan Irma, jedna od najsnažnijih atlantskih oluja u istoriji, zahvatio je u srijedu francuska prekomorska ostrva Sveti Bartolomej i francusko-holandski Sveti Martin uz velike materijalne štete i sada prijeti Portoriku, Haitiju i Floridi.

Uragan Irma odnio je dva života na francuskoj teritoriji Kariba, a dvije osobe teško su povrijeđene, saopštio je francuski ministar za prekomorske teritorije.

Uragan pete kategorije, najviše na skali kojom se mjeri intenzitet uragana, kreće se u smjeru zapad-sjeverozapad brzinom od 22 km na sat i približio se Anguli, Britanskim Djevičanskim Ostrvima istočnom rtu Portorika, a prijeti možda i Haitiju.

Centar oluje, promjera oko 50 km, zadržalo se oko sat i po iznad Svetog Bartolomeja i zatim je zahvatilo Sveti Martin. More snažno udara u obalu i veći dio obale je poplavljen, naglašava Meteo France, koji ističe da udari vjetra duvaju brzinom od 360 km/h.

Materijalne štete su već velike, rekla je Anik Džerardin, francuski ministar prekomorskih teritorija i dodala da u tom području ima puno srušenih krovova i da vlada velika zabrinutost za dva ostrva na kojima se oko 7.000 osoba odbilo skloniti u zaklone.

Ona je na društvenoj mreži Twitter najavila da u srijedu naveče putuje na Guadelupe s novim pojačanjima u osoblju i opremi za to područje.

Na Svetom Martinu su četiri kuće, najsolidnije gradnje, uništene što navodi na zaključak da su slabije kuće potpuno uništene, upozorio je francuski ministar unutrašnjih poslova Žerar Kolomb koji je dodao da za sada nema podataka o ljudskim gubicima.

U holandskom dijelu ostrva lokalni mediji izvještavaju o ogromnim štetama. Na Svetom Bartolomeju "vjetrovi jačaju, kuća se trese", ispričao je telefonski Bruno (57), koji je preživio uragane Hugo, Marylin, Luis, Gonzalo, Georges i ocijenio da je Irma jači uragan od Gonzala i Marylin.

U naletima jakog vjetra nastradao je i slavni međunarodni aerodrom Princeza Julijana poznat po tome da avioni pri slijetanju prolaze 'tik' iznad plaže. Sudeći po prvim fotografijama, aerodrom u Svetom Martinu je teško stradao, a svjedoci kažu da se golemo kamenje zabijalo u avione, a da su tuneli koji iz zgrade vode u avione prepolovljeni na dva dijela. Takođe, sama zgrada je poplavljena, a pista je zatrpana pijeskom. Čak se i dijelovi same zgrade aerodroma mogu vidjeti na pisti.

Vliegveld 'Princess Juliana International Airport' op #SintMaarten is ook platgewaaid door #orkaan #Irma ... #SXM pic.twitter.com/cVWwBeiX0b

Fotografije oštećenog aerodrome djelo su spasilačke ekipe koja je prva došla na mjesto događaja nakon što je Irma prošla ostrvo.

Dramatično je i na ostrvima Antigua i Barbuda koje je gotovo tokom cijele godine pretrpano turistima. Ta ostrva je Irma pogodila prva i u ovom trenutku u javnost curi jako malo informacija o šteti i stradalima.

- Ono što mogu vidjeti je mnoštvo polomljenih stabala - rekla je Keitli Mede za CNN, inače direktorica meterološkog instituta ove državice. Međutim, najveći problem leži u činjenici da niko nema pojma što se događa na ostrvu Barbudi na kojem živi oko 1.600 ljudi.

Naime, pukle su sve linije i nikakve komunikacije između dva ostrva nema punih šest sati.

- Pokušavamo doći do nekih informacija, ali s druge strane je samo muk. Nikako ne možemo uspostaviti vezu. Sada ćemo poslati jednu ekipu da dođe na Barbudu i provjeri šta se tamo događa - rekao je Šerod Džejms, zamjenik direktora Nacionale kancelarije za katastrofe.

Uragan je prisilio avion kojim putuje papa Franjo u Kolumbiju da izmijeni putanju. Uz uragan vjetrovi duvaju 295 km/h, na mahove do 360 km/h, prema Američkom centru za uragane (NHC).

Uragan je, kako se čini, poštedio francusko ostrvo Guadelupe, smješteno južnije na Antilima, gdje je u srijedu ujutro izdana crvena uzbuna.

Meteo-France ističe da je Irma već zabilježena kao istorijski snažan uragan.

Američki predsjednik Donald Trump je za Djevičanska ostrva Portoriko i Floridu proglasio stanje pripravnosti. Već traju evakuacije s otoka Ki Vest, na krajnjem jugu Floride.

BREAKING NEWS: #Hurricane #Irma has

destroyed the Island of #SaintMartin. #Theworldfacepic.twitter.com/CzivBZDoxX