Islamska država: Amerika se davi, na njenom čelu je idiot

LONDON - Islamska država (ID) tvrdi da se Sjedinjene Američke Države "dave" i da je na njihovom čelu "idiot", a to je prenio portparol ove ekstremističke grupe u njenim prvim zvaničnim opaskama o predsjedniku SAD Donaldu Trampu otkako je on stupio na funkciju.

"Ameriko, daviš se, a spasioca nema, postala si plijen vojnika kalifata u svim dijelovima svijeta, bankrotirala si i znaci tvoje propasti su svima očigledne", rekao je portparol ID Abi al-Hasan al-Muhadžer na snimku koji je danas objavljen na mreži Telegram, prenosi Reuters.

On je dodao da za to nema većeg dokaza od činjenice da je na čelu SAD "idiot koji ne zna šta je to Sirija, Irak ili islam".

"Crkni od pakosti, Ameriko, crkni od pakosti, zemlja u kojoj i staro i mlado hrli da umre u ime Boga neće biti poražena", poručio je Al-Muhadžer.

Tramp je pobjedu nad Islamskom državom učinio prioritetom svog predsjedničkog mandata, a snage koje SAD podržavaju bore se za preuzimanje najveća dva grada koja su u rukama ID - Mosula u Iraku i Rake u Siriji, podsjeća britanska agencija.