Izbio požar u metrou u Londonu, stanica zatvorena

LONDON - Podzemna željeznička stanica Holborn u Londonu zatvorena je danas zbog izvještaja o dimu i prijave požara, a na terenu su vatrogasci i policija, saopštila je londonska saobraćajna služba.

"Prijavljen je požar u vozu centralne linije koji ide ka zapadnom dijelu grada. Istražujemo uzrok", navodi se u saopštenju.

Vatrogasna služba je saopštila da je na stanicu poslala dva vatrogasna vizila i 10 vatrogasaca, dok je policija navela da njeni pripadnici istražuju navode o dimu na platformi, prenosi Rojters.

Očevidac iz voza na stanici rekao je da je dim izlazio iz jednog vagona.

