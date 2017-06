Jak zemljotres pogodio Tursku

ANKARA - Zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru pogodio je zapadnu stranu Turske.

Efekti zemljotresa osjetili su se u Izmiru i Istanbulu, a podrhtavanje se osjetilo čak i u Atini u Grčkoj.

Kako prenosi Rojters, pozivajući se na grčki Geodinamički institut, zemljotres se osjetio i na istočnoj obali Egejskog mora u blizini ostrva Samos i Lezbos.

Epicentar zemljotresa bio je oko 84 kilometara sjeverozapadno od Izmira u regionu Karaburun, naveli su Evromediteranski seizmoločki centar na svom vebsajtu i turski list.

Za sada jos nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.

Latest map of the felt reports collected at EMSC after M6.3 #earthquake pic.twitter.com/MbIBfNjrMu