Jak zemljotres pogodio indonežansko ostrvo Sumatru

DŽAKARTA - Jak zemljotres jačine 6,4 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas indonežansko ostrvo Sumatru, saopštio je Američki geološki zavod.

Zemljotes se dogodio na dubini od 35 kilometara, a njegov epicentar bio je 723 kilometra zapadno od Bengkulua, prenio je AFP.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalonoj šteti, a nije izdato ni upozorenje za cunami.

Felt #earthquake M6.4 strikes 76 km W of Bengkulu (Indonesia) 11 min ago. Please report to: https://t.co/REIwBpQhjY pic.twitter.com/gmq61fj1zn