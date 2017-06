Jedan od londonskih napadača bio u dokumentarcu o britanskim džihadistima

LONDON - Jedan od napadača u Londonu, čije je ime objavljeno, pojavio se prošle godine u televizijskom dokumentarcu o britanskim džihadistima.

Kako ocjenjuje "Daily mail", umješanost Hurama Šazama Buta u napada u Londonu predstavlja veliku sramotu za britansku policiju i njene bezbjednosne službe jer je on čak i snimljen tokom sukoba sa policijom dok je odmotavao zastavu Islamske države u jednom parku u Londonu noseći rejban naočare.

But se pojavio u dokumentarcu "Džihadisti iz susjedstva" (The Jihadis Next Door) zajedno sa još dva zloglasna sveštenika, koja su bila dobro poznata policiji i obavještajnim zvaničnicima zbog ekstremističkih stavova.

Jedan njegov poznanik ga je prijavio na vruću liniju za borbu protiv terorizma nakon što se radikalizovao gledajući video snimke ekstremista na Youtubeu.

Policija je kasnije upozorena da je pokušao da radikalizuje djecu u lokalnom parku prije dvije godine, a davao im je novac i slatkiše kako bi ga saslušali.

"Uradio sam svoj dio, znam da su i drugi ljudi uradili svoj dio, ali vlasti nisu uradile svoj dio", rekao je njegov poznanik istakavši da ga ni policija ni MI5 nikada nisu kontaktirali.

But (27), bio je oženjen i otac dvoje djece, porijeklom Pakistanac.

Nadimak mu je bio "Abz", a radio je i za KFV i Transport za London.

Sa porodicom je nekoliko godina živio u istočnom dijelu Londona, a "Reuters" prenosi da je bio poznat od ranije policiji i MI5, kao i da nije bilo dokaza koji bi ukazivali da je napad bio planiran.

Njegovo ime i fotografiju objavila je britanska policija, kao i ime još jednog napadača iz Londona Rašida Reduana.

Policija je saopštila da još radi na utvrđivanju identiteta trećeg napadača.

Sedam osoba je ubijeno, dok je 48 ljudi prebačeno u bolnicu nakon što su trojica ekstremista pokosila kombijem pešake na Londonskom mostu, a potom uletjela u prometnu ulicu kod obližnje pijace Borou gdje su nasumice ubadali ljude nožem.

Sva trojica ubijena su u okršaju sa policijom.