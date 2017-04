Jedanaestogodišnjak primio tri metka štiteći mlađu sestru

DEJVIS - Jedanaestogodišnji dječak upucan je tri puta dok je pokušavao da zaštiti svoju sestru tokom pucnjave koja je izbila na rođendanskoj zabavi u gradu Dejvis u Kaliforniji.

U pucnjavi koja se dogodila u gradskom parku, dječak je pogođen u prsa, leđa i koljeno.

Doktori će morati da mu odstrane bubreg i slijepo crijevo, ali su optimistični kada je u pitanju oporavak, prenose lokalni mediji.

Osim njega u pucnjavi je ranjeno još dvoje djece i jedna žena.

Dječakova majka Keri Džo izjavila je da je on utrčao u pucnjavu s namjerom da zaštiti svoju sestru.

"Doslovno ju je pokrio svojim tijelom. Primio je tri metka pokušavajući da je zaštiti. On to nije zaslužio, on je dobar dječak. Uspio je na kraju da zaštiti bebu", rekla je majka povrijeđenog dječaka.

Razlog pucnjave nije saopšten, a policija još uvijek traga za napadačem.