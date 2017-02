Još nije poznato mjesto prvog susreta Putina i Trampa

MOSKVA - O vremenu i mjestu prvog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika SAD Donalda Trampa još se nije detaljno razgovaralo, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

"To je dobro pitanje - gdje i kada bi do sastanka moglo doći. O tom pitanju se još nije detaljno razgovaralo putem diplomatskih kanala. Imamo neke nagovještaje, a sigurno ih imaju i SAD, ali o tome još nismo razgovarali", rekao je on novinarima, prenosi Tass.

Ušakov je naveo da će Putin učestvovati na samitu G20 koji će biti održan u julu u Hamburgu, a s tim u vezi je primjetio da su se u medijima pojavile "razne opcije za sastanak sa Trampom, pri čemu su neki zvaničnici čak iznijeli prijedloge".

U tom smislu, Ušakov je podsjetio na izjavu slovenačkog predsjednika koji je izrazio spremnost da bude domaćin susreta dva lidera.

Samit G20 biće održan u Hamburgu 7. i 8. jula, a ranije je najavljeno da će Tramp učestvovati na samitu NATO-a u Briselu 25. maja, napominje ruska agencija.