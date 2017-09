Junker: EU i dalje računa na Angelu Merkel

BERLIN - Da bi se u Berlinu nakon izbora formirala vladajuća koalicija biće potrebno veliko političko umijeće, smatra predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker, koji vjeruje da kancelarka može sve - osim da promijeni svoju politiku, piše danas "Dojče vele".

Od Njemačke se na sastancima na vrhu Evropske unije sljedećih mjeseci teško mogu očekivati neki jasni stavovi - prije samo odgovori da bi se dobilo na vrijeme, navodi Dojče vele i dodaje da će, doduše, u Briselu i dalje za stolom sjedeti Angela Merkel, ali ona će ona kod kuće morati da rješava problem koalicije sa kakvim se još nije suočila - sa Liberalima i Zelenima.

Tek kada to bude dogovoreno, ponovo će biti jasno kakva je evropska politika Berlina, smatra predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker, koji ipak vjeruje da se u politici Berlina ništa neće promijeniti.

"Njemačka je bila, jeste i mora da ostane sidro stabilnosti u EU i ona će sa gospođom Merkel to i ostati. Sada se jedino radi o tome kako što prije stvoriti stabilnu vladu u Njemačkoj. Da li će ona da stoji na dve ili na tri noge - to će zavisiti od razgovora narednih dana", reko je Junker.“

Junker, stranački kolega Angele Merkel, ne očekuje velike promjene u Berlinu, ali problema može sa bude sa nekim sitnicama.

Njemački liberali zalažu se za oštru politiku štednje u evrozoni i oštriju politiku prema izbjeglicama, nasuprot tome, Zeleni dozvoljavaju mogućnost velikih reformi u evrozoni, a kada je riječ o ekologiji oni u svakom slučaju postavljaju više zahtjeve nego što je do sada bio slučaj u njemačkoj politici, navodi "Dojče vele".

Poslanik Zelenih u Evropskom parlamentu Sven Gigold smatra da je put do „Jamajka-koalicije“– koalicije konzervativaca, Liberala i Zelenih, još veoma dug.

"Zelena vlada, to znači znatno više zaštite klime. Ali i kada je riječ o socijalnoj neravnopravnosti, Evropi, trgovinskoj politici i izbjeglica, i tu koalicioni sporazum mora da nosi jasnu oznaku Zelenih. Kako će to da ide sa CDU, sa bavarskim CSU i sa Liberalima, to mi još nije jasno", smatra Gigold.

Belgijski ministar spoljnih poslova Didije Rejnders ne očekuje dramatične promjene njemačke politike.

On se nada da će "sada, nakon izbora, u Evropi da bude više poleta".

"Sada se radi o tome da Francuska, Njemačka, Holandija i ostali krenu naprijed u praktičnim reformama evrozone, ali i kada je riječ o migracijama, pitanjima odbrane i bezbjednosti", rekao je Rejnders.

Francuski predsjednik Emanuel Makron će već danas održati govor o svojim načelima u reformi evrozone koja podrazumjevaju pravo fiskalno i finansijsko zajedništvo - sa sopstvenim budžetom i sopstvenim ministrom finansija.

Makron je čestitao Angeli Merkel na pobjdi i na Tviteru napisao: "Odlučno ćemo nastaviti našu nezaobilaznu saradnju za Evropu i naše zemlje".

S obzirom na to da je desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) postala treća stranka po veličini u Bundestagu, u Mađarskoj je i konzervativni premijer Viktor Orban na Fejsbuku kratko napisao „Čestitke Budimpešte!" - na njemačkom. Čestitke su stigle i od austrijske desničarske Slobodarske partije (FPO).

„Podjela teško zarađenog novca poreskih obveznika nekakvim bankrotiranim državama i neopisiva rijeka izbjeglica koja se slila u Evropu 2015. razlog su zašto Evropljani čeznu za drugačijom politikom“, izjavio je generalni sekretar FPO Herbert Kikl austrijskoj agenciji APA.

Predsjednik Evropske komisije Junker je, nasuprot tome, "zabrinut" zbog ulaska desničarskih populista u njemački parlament, ali ne misli da će to da promijeni evropsku politiku.

To se odnosi i na desničare koji su na vlasti ili utiču na vlast u čitavom nizu drugih evropskih zemalja - u Austriji, Holandiji, Francuskoj, Finskoj, Švedskoj, Poljskoj ili Mađarskoj.

"Duboko se vara onaj ko misli da je sada u Evropi, a naročito u Njemačkoj, došao trenutak da se izgovara ono što govore ekstremni desničari. Taj dovodi Evropu u opasnost“, izjavio je Junker za "Dojče vele".

"Uticaj Njemačke na događaje u svijetu tijesno je povezan sa ulogom Njemačke u Evropskoj uniji. Ne vjjerujem da će neko ko sa čela nemačke vlade krene na opasan put po olujnim svjietskim morima, bilo šta da promjeni kada je riječ o temeljnim interesima Njemačke. A ti interesi su oduvjek bili usmjereni ka Evropi", istakao je on.