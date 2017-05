Junker: Makron signal nade za Evropu

BRISEL - Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker nazvao je novoizabranog francuskog predsjednika Emanuela Makrona "signalom nade za Evropu".

"To je pozitivan signal za Evropu", kazao je Junker u intervjuu austrijskom listu "Salcburger nahrihten", prenosi politico.eu.

Junker je uvjeren da će dobro sarađivati sa Makronom zato što dele iste političke ciljeve.

"Već smo primjetili da imamo mnogo zajedničkih ciljeva - od evropske odbrambene politike do socijalnije usmerene Evrope, do jačanja monetarne i ekonomske unije. To je pozitivna agenda koju su šefovi država i vlada dogovorili kako bi promovisali Evropu. Ja ću sada sarađivati sa njima i sa predsednikom Makronom", kazao je Junker.

U vezi sa odlaskom Velike Britanije iz evropskog bloka, Junker je izrazio uvjerenje da ostale članice EU neće poželjeti da odu nakon što sagledaju britansko iskustvo.

"Bregzit će pokazati koliko je još atraktivnije to kada je neko član naše Unije", ocjenio je predsjednik Evropske komisije.

Junker je naveo da, "zahvaljujući Evropi, ljudi uživaju u slobodi da mogu da žive, vole i trguju (krećući se) preko granica".