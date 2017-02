Junker za uniju "u različitim brzinama"

BRISEL - Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker rekao je danas da bi unutar EU trebalo olakšati nekim članicama da prodube svoje integracije u pojedinim oblastima bez potrebe da to prati čitav blok.

Junker je rekao u obraćanju belgijskim studentima da će predstaviti ovaj prijedlog u dokumentu sljedeće sedmice.

"Ovo više nije vrijeme u kojem možemo da zamišljamo da svi mogu da postignu istu stvar zajedno", rekao je bivši premijer Luksemburga.

On je rekao da će se u narednim danima založiti za to da oni koji žele da idu brže naprijed mogu to da učine bez potrebe da se pravi okvir i za sve ostale.

NJemački kancelar Angela Merkel govorila je o "EU u različitim brzinama" prije tri sedmice, a takva razmišljanja mogla su se čuti i iz Francuske, još jedne zemlje koja je osnivač evropskog bloka.

Ostale zemlje, naročito siromašnije bivše komunističke države sa istoka, brinu da bi ova ideja mogla da izazove podjele i zaustavi njihov napredak poslije hladnog rata prema zapadnom nivou prosperiteta.