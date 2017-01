Kako se "izvlače" borci Islamske države?

Borci Islamske države do prije samo godinu dana zaklinjali su se na borbu do smrti. Međutim, kako je došlo do određenih teritorijalnih gubitaka, tako istovremeno kopni i moral među borcima. Mnogi od njih na sve načine nastoje da izbjegnu prvu liniju fronta. Posljednjih mjeseci su aktuelna opravdanja među militantima, gdje oni moraju priložiti ljekarski dokaz zašto se taj dan ne mogu boriti za Islamsku državu.

Irački mediji su došli u posjed jednog dijela zdravstvene dokumentacije Islamske države, gdje se, između ostalog, nalaze i opravdanja boraca. Naime, mnogi od njih u očajničkom nastojanju da izbjegnu front navode niz loših zdravstvenih stanja. Neki taj dan nisu otišli u borbu zbog glavobolje, bola u peti ili hroničnog bola u leđima.

Riječ je o dokumentaciji pronađenoj u dijelovima Iraka koji su nekad bili pod kontrolom Islamske države. Koalicione snage su prilikom oslobađanja teritorije pronašli dokumentaciju bataljona Tarek ibn Zaid, koja je još aktivna u Iraku.

U ovoj dokumentaciji se vide izgovori arapskih i evropskih terorista koji se pisanim putem obraćaju svojim nadređenima da ih taj dan oslobode borbi. Neki od njih navode i određena hronična oboljenja, zbog čega traže da im se dozvoli da otputuju svojim kućama na liječenje.

Među opravdanjima za neodlazak u borbu nalaze se čak i cerebralni bolovi, grčevi u koljenima, ukočenost leđa, te bolni tabani i pete.

Kako prenose irački mediji, Tarek ibn Ziad se vodi kao teroristička ćelija koja je sastavljena uglavnom od evropskih boraca koji su došli da pomognu braći na Bliskom istoku.

Ovaj bataljon su formirali teroristi Abdelija Himiha iz Maroka, koji se predstavlja pod imenom Abu Sulejman al Fransi.

On je imao veoma bitnu ulogu u napadu na Pariz u novembru 2015. godine. Njegova grupa se našla u zamci kada su ih koalicione snage opkolile u njihovom samoproklamovanom kalifatu.

I dok je teritorija koju su kontrolisali smatrana veoma bitnim uporištem islamista, to više nije slučaj. Naime, njihov položaj u Iraku slabi jer ih koalicione snage opkoljavaju sa svih strana.

Pritisak koalicionih snaga doveo je do toga da mnogi džihadisti okreću leđa Islamskoj državi. U posljednje vrijeme su zabilježeni brojni incidenti između komandanata i boraca, posebno što su neke od vođa Islamske države ubijene.

Posljednji u nizu ubijenih vođa jeste Abu Sajaf, koji je važio za glavnog dželata Islamske države, a koji je izboden na smrt prije nekoliko dana.

On je bio jedan od zloglasnih vođa koji je snimao jezive video-klipove u kojima se prikazuju egzekucije koje je on vršio.

Bio je navodno vođa Islamske države za provinciju Nineveh, a ubijen je od strane nepoznatih počinilaca.

Inače, ovaj region je nekad bio poznat kao uporište Islamske države, ali kako gube sve više teritorije, to znači da mnogi od njih očajnički nastoje da napuste "ekipu koja gubi". Dokaz za to je upravo dokumentacija iz koje se vidi da borci na sve načine žele da izbjegnu prvu liniju fronta.