Kako su Iračke novine porno ilustracijom "objavile rat" Kurdima?

Ako je ilustracija u iračkim novinama, u kojoj je referendum o nezavisnosti Kurdistana prikazan kao porno-zvijezda, imala namjeru da isprovocira Kurde, onda je itekako uspjela.

Skandalozna pornografska fotografija objavljena je nedavno u iračkim novinama na kojoj su Iran, Sirija, Turska, Irak i Jordan prikazani kao petorica muškaraca u gaćama, a Kurdistan kao mlada djevojka (inače glumica u filmovima za odrasle Piper Peri), u koju muškarci gledaju na seksualno sugestivan način.

Slika je izazvala ogorčenje i bijes svih kurdskih parlamentaraca i političkih partija Kurda, kao i korisnika društvenih mreža.

Ponašanje iračkih medija pokazuje kulturnu razliku između Kurdistana i Iraka, kao i da je potreba regiona za nezavisnošću veća nego ikad, izjavio je kurdski parlamentarac Šakman Abdulah.

"Naše dvije različite kulture su jedan od razloga za razdvajanje. Objavljivanjem te fotografije pokazali su svoje pravo lice. Pokazuju kako gledaju na naše žene, našu čast, teritoriju i naše blagostanje. Pokazali su to i praktično tokom ’Anfal‘ kampanje i napada na jazidske žene", rekao je političar.

Prema njegovim riječima, formiranje nezavisne države je ključno za kurdski narod i to bi bio najbolji odgovor na takvo ponašanje.

"Ta akcija omalovažavanja i vrijeđanja časti žena pokazuje šta možemo da očekujemo od njih", zaključio je Abdulah.

Širn Raza, poslanik partije Goran u Parlamentu Iraka, takođe je oštro kritikovao sliku, rekavši da je potez novina znak nepoštovanja prema ženama.

"Oštro osuđujemo tu akciju. Objavljivanje toga predstavlja objavu rata Kurdistanu i mi ćemo podnijeti tužbu protiv novina", rekla je ona.

Rezan Šeik Der, poslanik Patriotske unije Kurdistana, istakao je da se ta uvreda ne smije ignorisati, napominjući, ipak, da se ta situacija može riješiti "kroz pregovore i konstruktivan dijalog".

Stanovnici Iračkog Kurdistana glasali su 25. septembra na referendumu o nezavisnosti, uprkos protivljenju Bagdada i susjednih zemalja.

