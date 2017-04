Kamion uletio među ljude u centru Stokholma, ima mrtvih, sumnja se na teroristički napad

STOKHOLM- Švedskia policija izjavila je da još uvijek niko nije uhapšen u vezi sa današnjim napadom u Stockholmu.

Švedski premijer, Stefan Leven je istakao da sve indicije s kojima vlasti raspolažu upućuju na to da se radi o "terorističkom napadu".

Najmanje tri osobe poginule su danas u Stockholmu, glavnom gradu Švedske nakon što je kamion udario u jedan poslovni prostor velike robne kuće.

Informaciju o tri poginule osobe objavio je Švedski radio, a nacionalna televizija SVT objavila kako je poginulo najmanje pet osoba.

Švedska policija ranije je saopštila kako su dobili dojavu da je kamion udario u poslovni prostor u ulici Drottninggattan, te da je tom prilikom povrijeđeno više osoba.

Do sada najpoznatiji napad u Stockholmu dogodio se 11. decembra 2010. godine, kada je Šveđanin iračkog porijekla Taimour Abdulwahab al-Abdaly u centru grada detonirao dva uređaja, od kojih ga je jedan usmrtio.

Portparolka Švedske obaveštajne službe SAPO Nina Oldermalm Šej , saopštila je da je uletanje kamiona "namjeran napad" i da ima mrtvih i mnogo povrijeđenih, navodi AFP.

Švedska policija izdala je upozorenje da građani izbjegavaju centar grada, naglasivši da je u toku mogući teroristički napad.

Jedan od svjedoka rekao je za Rojters da se u centru švedske prijestonice mogu vidjeti tijela pokrivena ćebadima.

Incident se dogodio nešto prije 13 sati nedaleko od najveće pješačke ulice u Stokholmu, prenio je Rojters.

Kamion otet od pivare "Spendrups" zakucao se u tržni centar "Åhlens Mall".

Svjedoci kažu da je vozač imao balaklavu na glavi. Drugi očevidac je potrvdio da je došlo i do pucnjave u tržnom centru.

Švedska televizija SVT navodi da su se čuli pucnji, prenio je AP, a švedska novinska agencija TT saopštava da je saobraćaj u metrou Stokholma obustavljen.

