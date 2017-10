Kina planira vojnu invaziju na Tajvan

PEKING - Kina planira da do 2020. godine izvrši invaziju na demokratsku ostrvsku naciju Tajvan.

Tvrdi to u svojoj novoj knjizi američki analitičar za kineska pitanja Jan Iston, navodeći da je imao uvid u internu vojnu dokumentaciju, uključujući i tajni plan napada na Tajvan koji je razradila Narodna oslobodilačka vojska Kine.

Ova informacija je uslijedila svega nekoliko dana nakon što je zvanični Peking upozorio SAD da moraju poštovati njihovu zabrinutost za Tajvan, kako ne bi došlo do remećenja kinesko-američkih odnosa. Iston, koji radi za institut "Project 2049", već godinama se bavi istraživanjem bezbjednosnih pitanja u Aziji, s naglaskom na Tajvan, gdje je živio nekoliko godina. U najnovijoj knjizi "Kineska prijetnja invazije" je iznio niz tajnih informacija.

"Kina je jasno dala do znanja da je njen primarni cilj postizanje sposobnosti da primijeni nadmoćnu silu protiv Tajvana tokom konflikta, a ako bude potrebe, i da uništi i koalicione snage predvođene SAD", stoji u jednom dijelu knjige.

Kao posljedica toga, Narodna oslobodilačka vojska Kine je svjesna da bi invazija na Tajvan bila jedna od najkritičnijih misija koja može dovesti do nekog budućeg rata, zbog čega Peking mora da nadogradi svoje vojne snage. U svojoj knjizi Iston tvrdi i da je kineski predsjednik Si Đinping još 2012. godine rekao najužem krugu svojih saradnika iz Komunističke partije o kineskim planovima invazije na Tajvan. On je tada, tvrdi ovaj analitičar, kazao da će do invazije definitivno doći do 2020. godine.

Posljednjih mjeseci kineske vazdušne snage su izvele seriju trenažnih letova oko Tajvana, u kojima su učestvovali i bombarderi i borbeni avioni. Kina je ove vježbe nazvala rutinskim i naglasila da će nastaviti sa sličnim trenažnim letovima, što je uznemirilo vlasti na Tajvanu.

Kina oduvijek Tajvan smatra "neposlušnom provincijom" i nikada se nije odrekla korištenja sile kako bi ostrvo dovela pod kontrolu. Sa druge strane, SAD nemaju upostavljene formalne odnose s Tajvanom, ali im pomažu u odbrambenim pitanjima.

Kina redovno Tajvan naziva najosjetljivijim i najvažnijim pitanjem u svojim odnosima sa SAD, jer imaju različite stavove. Kinu je veoma uznemirila nedavna vojna razmjena Tajvana i SAD, kao i činjenica da Amerika Tajvanu prodaje naoružanje. Vang Ji, kineski ministar spoljnih poslova, je zbog toga tokom nedavnog susreta s Reksom Tilersonom, američkim državnim sekretarom, uputio oštro upozorenje SAD. Vang je tada objasnio kineski stav prema Tajvanu, dodavši da "SAD moraju da poštuju kinesku zabrinutost za Tajvan, kako ne bi došlo do remećenja kinesko-američkih odnosa".

Odnosi Tajvana i zvaničnog Pekinga su prilično zategnuti još od prošle godine, kada je na izborima pobijedila predsjednica Cai Ing-ven, koja je odnijela većinsku pobjedu. Kina odavno sumnja da Cai, koja se nalazi na čelu Demokratske progresivne partije, želi da proglasi i formalnu nezavisnost ostrva, što će biti granica preko koje Peking neće moći preći i moraće reagovati. Ipak, sa druge strane, Cai tvrdi da oni žele da zadrže dobre odnose s Kinom.

Sumnjiva liderka

