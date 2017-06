Klintonova uporedila Trampa sa Miloševićem

NJUJORK - Bivši državni sekretar SAD Hilari Klinton uporedila je Donalda Trampa, sadašnjeg predsjednika Amerike, sa bivšim predsjednikom SRJ Slobodanom Miloševićem.

Klintonova je u tom upoređivanju Miloševića nazvala "zlim diktatorom".

U svom obraćanju na skupu "Buk ekspo 2017" u Njujorku Hilari Klinton je izjavila da Tramp ima crtu da "zapali susjeda protiv susjeda", baš kao što je to radio "zli diktator Slobodan Milošević", prenosi "Daily mail".

Ona je istovremeno, rekla da je "Milošević podsticao etničko čišćenje tokom rata u Bosni, te da je kriv za smrt 100.000 Hrvata".

"Tramp želi da vidi taj plamen mržnje, koji se vidio kod brojnih masakra u svijetu, na primjer u Ruandi, gdje je ubijeno više od 800.000 ljudi, ili u Bosni, u kojoj su Srbi sproveli etničko čišćenje. Trampova administracija je abnormalna i s pravom sam zabrinuta za budućnost SAD, jer njegovo rukovodstvo može da nanese trajna oštećenja američkim institucijama. Djelovanje poput Trampovog je veoma, veoma opasno", rekla je Klintonova, a potom dodala:

"Vidjeli smo to u Bosni, Ruandi i u drugim zemljama. To su države u kojima politički lideri djeluju samo zbog ličnog interesa, sopstvene političke ideologije i pohlepe. Tramp ima crtu da zapali susjeda protiv susjeda, baš kao što je to radio zli diktator Slobodan Milošević, koji je podsticao strašno etničko čišćenje tokom rata u BiH".

"Daily mail" navodi i da je Klintonova oštro napala i Trampove pristalice, nazivajući ih ljudima koji "stalno podstiču neko negodovanje".

Pomenuti portal takođe ističe da Klintonova nakon poraza na izborima konstatno napada Trampa, ističući da je zbog njegove pobjede zabrinuta za budućnost Amerike.