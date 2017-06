Klintonova uporedila Trampa sa "zlim diktatorom" Miloševićem

NjUJORK - Nekadašnja američka državna sekretarka i neuspješna kandidatkinja Demokratske partije za predsjednicu SAD Hilari Klinton uporedila je šefa Bijele kuće Donalda Trampa sa Slobodanom Miloševićem, za kojeg je rekla da je bio čovjek koji je podsticao etničko čišćenje tokom rata u BiH.

Ona je u obraćanju publici na njujorškom "BookEkopo 2017", održanom protekle nedjelje, izjavila je da Tramp ima tu crtu da "zapali susjeda protiv susjeda", baš kao što je to po njenom mišljenju radio Slobodan Milošević, za kojeg je rekla da je bio "zli diktator", prenosi N1.



Klintonova je dodala da Tramp želi da vidi taj plamen mržnje, baš kao što se vidjelo kod brojnih masakara u svijetu, spomenuvši i masakr u Ruandi, gdje je ubijeno više od 800.000 ljudi.



Supruga nekadašnjeg američkog predsjednika Bila Klintona je kazala i da je Trampova administracija "abnormalna", kao i da je sa pravom zabrinuta za budućnost Amerike, jer njegova administracije može da nanese "trajna oštećenja američkim institucijama".



Ona je, između ostalog, napala i Trampove pristalice nazivajući ih ljudima koji stalno "podstiču neko negodovanje".



N1 navodi da je nakon teškog poraza na predsjedničkim izborima Klintonova prilično glasno govorila o šoku zbog poraza. Navodi se da se na se na skupu u Njujorku ona obraćala dijelu publike gdje su više od dvije trećine bile upravo njene pristalice.



Bivša državna sekretarka SAD je rekla da je djelovanje poput Trampovog veoma opasno.



"Da, vidjeli smo to u Bosni, i u Ruandi, ali i u drugim zemljama. Uglavnom, to su zemlje gdje politički lideri djeluju samo zbog ličnog interesa, lične političke ideologije, pohlepe...", rekla je ona.



U obraćanju je pomenula i Ruse koji su optuživani da su hakovali elektronsku poštu Demokratske partije i dodala da joj je to bilo bolnije od svih uvreda koje je dobila od Trampa.