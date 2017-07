Ko su ljudi u crnom koji prave haos po Hamburgu?

HAMBURG - Dok je Hamburg, domaćin samita G20, tonuo u haos, mnogi gledaoci širom svijeta po prvi put su obratili pažnju na demonstrante prekrivenih lica potpuno obučene u crno.

Zovu ih Crni blok. Ali to zapravo nije naziv neke grupe već taktike, piše danas njemački "Dojče vele" (DW).

Oni su od glave do pete u crnom, sa maramama preko lica ili fantomkama, kapuljačama ili kapama, često i naočarima za sunce.

Cijeli svijet je za njih čuo u predvečerje samita G20 nakon sukoba sa policijom, iako ga, prema izveštajima medija, oni nisu izazvali.

Ali su se rado uključili - ka žandarmeriji su letjeli molotovljevi kokteli, kamenice, flaše.

Kako navodi DW, zovu ih Crni blok iako taj naziv nisu sami sebi smislili, štaviše dala im ga je omražena država - tako ih je u jednom procesu još 1981. označilo frankfurtsko Državno tužilaštvo.

U petak uveče je, prema navodima policije, oko 1.500 njih opustošilo Hamburg, za njima su ostajali spaljeni automobili i razbijeni izlozi.

Žandarmerija je na posletku opkolila četvrt Šancenfirtel u kojoj se nalazi čuveni lhevičarski alternativni centar Crvena flora. Bilans je 197 povruheđenih policajaca i preko 100 uhapšenih demonstranata.

Kako DW ističe, iako naziv sugeriše da se radi o nekakvoj grupi, Crni blok je zapravo taktika uličnih protesta, često nasilnih. Tako se obično nazivaju demonstranti koji se umuhešaju među mirnije nezadovoljnike, a svoj identitet od policijskih kamera skrivaju maskama.

To je prema njemačkom zakonu o okupljanjima zabranjeno i bio je isprva razlog da policija zaustavi protestnu kolonu, navodi DW.

Crni blok je u Hamburgu okupio radikalne ljevičare, autonomne aktiviste i anarhiste. Iako ih ujedinjuju odjeća, otpor "sistemu" i spremnost na nasilje, ljudi u crnom zapravo zastupaju raznorodne ideologije.

Pored komunista koji se, kako se zna, zalažu za jaku socijalnu državu i preraspodjelu, tu su anarhisti koji bi najradije sasvim ukinuli državu, ocjenjuje DW.

Povezani su i međunarodno.

"Uglavnom sam čula da govore italijanski i španski. To su dakle ljudi koje je savršeno baš briga kako će Hamburg izgledati u ponedjeljak", rekla je jedna žena na ulicama Hamburga za Dojclandfunk.

U međuvremenu je odjeća postala i način identifikacije, signal spremnosti na nasilje.

"To je mogućnost da se nastupi militantno, mada ta mogućnost ne mora nužno da se upotrebi", rekao je o tome Sebastijan Hauns, profesor Univerziteta u Bremenu koji istražuje autonomne protestne pokrete.

Kako se navodi, ovakav način bacanja rukavice u lice državi postao je popularan 1980-ih u Zapadnoj Njemačkoj tokom protesta protiv nuklearnih elektrana i prisilnog iseljavanja levičarskih skvotova.

