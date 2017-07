Koga to vozi Putin? Snimak koji je izazvao haos u javnosti

Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je jedan od najomiljenijih manastira u zemlji, Valamski manastir na istoimenom arhipelagu. Ipak, pažnju javnosti privuklo je nešto sasvim drugo.

U automobilu ruskog predsjednika primijećen je "misteriozni putnik".

Na objavljenom video-snimku vidi se kako Putin izlazi sa mjesta vozača i, u namjeri da uzme svoj sako, otvara zadnja vrata automobila, gdje sedi osoba sa crvenom torbom i rukom pokazuje ka drugoj osobi. U tom trenutku predsjedniku njegov sako dodaje čovjek iz obezbjeđenja.

Snimak je pokrenuo lavinu spekulacija, a mnogi su se pitali ko je "žena u crvenom".

Interesovanje javnosti je bilo toliko da je tim povodom morao da se oglasi portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Putnik na zadnjem sjedištu Putinovog automobila je član njegovog obezbjeđenja, izjavio je Peskov. Predsjednik je htio da uzme nešto sa zadnjeg sjedišta, dodao je. Očigledno je to bio sako, koji mu je čovjek iz obezbjeđenja dodao neki sekund kasnije.

Putin arrives at Valaam, driving himself. But who is that in the back seat he goes to let out, who waves him away? https://t.co/4PhECkD3Mb pic.twitter.com/P80YCzj2br