Koledž pod opsadom policije, ubijene dvije osobe

DALAS - Dvije osobe su ubijene u pucnjavi u kampusu koledža u Irvigu, sjeverozapadno od Dalasa, u Teksasu, potvrdila je policija.

Pretpostavlja se da je jedan od ubijenih naoružani napadač.

„Izgleda da je naoružani napadač najprije ubio jednu osobu, a potom izvršio samoubistvo. Čini se da više ne postoji prijetnja, ali će policija nastaviti sa pretragom kampusa“, objavila je na Tviteru policija grada Irviga.

North lake college is under lock down! Multiple police units on scene! pic.twitter.com/x8HKCT3XWR

Koledž Nort lejk izdao je upozorenje studentima u kome se navodi da se zabarikadiraju u najbližu sobu i očekuju dalja upustva od policije.

Policija grada Irvinga u Teksasu saopštila je ranije na svom Tviter nalogu da je u okolini "aktivan strijelac", prenosi AP.

We have what appears to be one victim deceased & the shooter has committed suicide.