Kolike su plate terorista Islamske države?

BAGDAD - Federalna policija Iraka pronašla je u zapadnom dijelu Mosula dokumente terorističke organizacije Islamska država u kojima se navodi da je prosječna plata teroriste iznosila oko sto dolara, saznaje Sputnjik.

Pored toga, ustanovljeno je da je plata varirala u zavisnosti od toga koliko je borac imao žena i djece.

Najnižu platu od 72 dolara dobijali su borci bez djece, a veći dio sredstava, 40 dolara, odlazio je na osnovne potrepštine, tako da su na ruke teroristi–samci dobijali svega 32 dolara mjesečno.

Ističe se da plata nije prelazila sumu od trista dolara, kao i da su najveća primanja dobijali invalidi koji su ranjavani prilikom bombardovanja ili za vreme terorističkih napada.

Iračka policija takođe je saznala da teroristi koji su prebjegli u Tursku nakon vojne operacije oslobođenja Ninave neće biti plaćeni za svoj angažman zbog ekonomske krize u organizaciji, nakon što su izgubili kontrolu nad naftnim nalazištima prošle godine.

Dodaje se i da su rukovodioci Islamske države dobijali novac od prodaje ukradene imovine.

Iz dokumenta koji svedoči o isplatama novca militantima tokom prošlog mjeseca muharrema (prvi mesec muslimanskog kalendara, koji je 2016. godine počeo 3. oktobra), vidi se da su se sume razlikovale u zavisnosti od porodičnog statusa i broja djece članova DAEŠ-a. Najnižu platu su dobijali samci: 72 dolara, tj. 95 hiljada iračkih dinara. Od ove sume 40 dolara se odbijalo na hranu, tako da je svaki militant na ruke dobijao 32 dolara.

Kao drugi primjer, Sputnjik navodi slučaj određenog Abu Džana iz bataljona imama Taramzija. Dotični je rođen 1991. godine, oženjen je i ima troje djece. Njemu je isplaćeno 184 dolara. Dok je Abu Naser, rođen 1962. godine, oženjen i otac šestoro djece dobio 256 dolara. Trebalo bi istaći i da je svim militantima bilo odbijano po 40 dolara za hranu, bez obzira na porodični status.

Lokalni izvor u gradu Mosulu je za Sputnjik izjavio i da se visina nadnica razlikovala i u zavisnosti od niza drugih okolnosti, ali da je glavni kriterijum bio broj žena i djece. Najviša plata je iznosila 300 dolara (i ne više od toga).

Što se tiče militanata koji su otišli u Tursku prije početka operacije za oslobođenje Ninave, oni nisu dobili novac uopšte, svjedoči za Sputnjik drugi lokalni izvor. Ovi pripadnici terorističke organizacije prestali su da dobijaju plate i nadnice zbog ekonomske krize koja je zahvatila Islamsku državu, nakon što su još u oktobru prošle godine militanti izgubili kontrolu nad naftnim izvorištima u gradu Kajara, južno od Mosula.

Plate šefovima

Prema informacijama koje je Sputnjik dobio na licu mjesta, nema govora o ravnopravnosti Islamske države. Na primjer, šefovi su osim običnih plata dobijali i novac od prodaje ukradene civilne imovine. Osim toga „kneževi Islamske države“ su ojbedovali odvojeno od „običnih smrtnika“, gdje bi dobijali najfiniju hranu.

Izvor Sputnjika dodaje da su višerangirani militanti dobijali po petsto dolara i više. Ovi visoki čelnici Islamske države ipak su osjetili na svojoj koži efekte krize, jer je avijacija međunarodne koalicije bombardovala banke od kojih su oni dobijali novac.

O platama u prethodnom periodu

U septembru prošle godine Sputnjik je objavio podatke o platama militanata tokom prvih godina njihove kontrole nad provincijama Ninava i Anbar. Lokalni izvori iz Mosula su tada posvjedočili da je plata stranih militanata iznosila čak do 1.300 dolara. Oni su tada dobijali na korišćenje i kuću ili stan, automobil i gorivo koje u to vrijeme obični građani nisu mogli ni da sanjaju. Teroristima je dodijeljivana i žena, sa njom su mogli da rade bukvalno šta požele. Što se tiče nadnica koje su isplaćivane lokalnim teroristima, one su bile upola niže, oko šeststo dolara. Svojevremeno su militanti mnogo zarađivali zahvaljujući tome što su kontrolisali izvorišta nafte i izvozili ovaj energent u sirovom vidu u susjedne države.

(Sputnjik)