Komičarka o rasistima: Ne objašnjavajte im da smo Ameriku ukrali od Indijanaca

VAŠINGTON - Tina Fej, komičarka koja redovno nastupa u vikend programu "Saturday Night Live", izazvala je oprečne reakcije nakon što je u posljednjoj epizodi iznijela svoju strategiju zaključivanja rasprava sa neonacistima.

"Znam da su mnogi od nas nervozni i pitamo se šta možemo da uradimo", kaže Fej.

"Ja apelujem da ove subote, umjesto da učestvujemo u takmičenju u vrištanju i nasilju, nađemo neku lokalnu radnju, možda pekaru koju drže Jevreji ili Afroamerikanci, poručite kolač sa američkom zastavom i pojedite ga".

Kada ju je voditelj programa Kolin Džoust upitao kako to može bilo kome biti od pomoći, Fej je rekla:

"Kad vidite gomilu bijelih dječaka u polo majicama kako vrište o tome da treba da vrate svoju zemlju i poželite da im odgovorite: 'To nije naša zemlja. Ukrali smo je od starosjedilaca Indijanaca, koje gađamo gumenim mecima kada mirno protestuju kod Stending Roka, a vas, golobrade kretene puštamo da marširate ulicama sa poluautomatskim oružjem', kada poželite to da im kažete... nemojte to urlati Klanu, Koline, urlajte na kolač", rekla je Fej.

Iako su neki pohvalili njenu strategiju, veliki broj korisnika Twittera kritikovao je njenu "rasnu neosjetljivost".

