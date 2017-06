Komijevo svjedočenje pred Senatom: Nema dileme da se Rusija miješala u izbore

VAŠINGTON - Bivši šef FBI Džejms Komi pred senatskim Komitetom za obavještajne poslove svjedoči o ruskom miješanju u predsjedničke izbore u SAD.

On je rekao da "nema dilemu“ da Vlada Rusije stoji iza brojnih upada u izborni sistem i pokušaja miješanja.

Dodao je da predsjednik SAD Donald Tramp nije tražio prekidanje istrage o ruskoj umiješanosti u izbore.

Reuters prenosi da je Komi kazao da je FBI saznao za ruske sajber upade krajem ljeta 2015. godine.

Prema Komijevim riječima, Tramp mu je u telefonskom razgovoru 30. marta rekao da istraga o ruskoj umiješanosti u američke predsjedničke izbore "baca sjenku" na njegov predsjednički mandat i upitao ga šta oni mogu da učine da "uklone (tu) sjenku".

Komi je naveo da je bilo "veoma zabrinjavajuće" kada mu je Tramp u februaru tražio da obustavi istragu o njegovom bivšem savjetniku za nacionalnu bezbjednost Majklu Flinu, pokrenutu zbog njegovih nedozvoljenih kontakata s Rusijom.

Flin je 13. februara podnio ostavku poslije medijskih izvještaja da je prije inauguracije Donalda Trampa s ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama prema Rusiji.

On je naveo da su ga razna objašnjenja oko toga zašto ga je Tramp otpustio u isto vrijeme zbunjivala i brinula.

"Kada sam postavljen za direktora 2013. godine, shvatio sam da služim predsjedniku. Kada sam otpušten 9. maja (ove godine), iz tog razloga odmah sam otišao kući kao običan građanin. Ali, onda su uslijedila objašnjenja, razna objašnjenja koja su se mijenjala koja su me zbunila i dodatno uznemirila", rekao je bivši šef FBI.

Upitan da li bi uradio nešto drugačije kada su u pitanju saopštenja o istrazi protiv Hilari Klinton u toku kampanje, Komi je naveo da ne bi.

"Iako je to nanijelo lično meni bola, i dalje vjerujem da je to bio najbolji način da zaštitim FBI i pravosuđe", rekao je on.

Komi je naveo da je napravio izvještaj poslije razgovora sa Trampom. Bilješke agenata i drugih zvaničnika FBI-a često se na suđenjima koriste kao vjerodostojni dokazi.

"Bio sam zabrinut da može nešto da slaže o prirodi sastanka, tako da sam smatrao da je važno da se to dokumentuje. Znao sam da bi mogao da dođe dan kada će mi zatrebati snimak onoga što se dogodilo, ne da bih branio sebe, već FBI. Razgovarao sam sa predsjednikom Obamom. Razgovarali smo samo dva puta za tri godine i nisam to dokumentovao. Imao sam jedan na jedan razgovor sa Bušom, ali nisam imao potrebu za tim", rekao je Komi o tome zašto je odlučio da dokumentuje razgovor sa Donaldom Trampom.

Komi je opisao večeru sa Trampom.

"Meni se činilo da je ili on pomislio ili mu je neko rekao: 'Već si tražio od Komija da ostane, a nisi dobio ništa zauzvrat. Večera je bila pokušaj da se izgradi osjećaj lojalnosti. Predsjednik mi je zatim šapnuo: 'Zaista s radujem tome da radimo zajedno'. Sjedio sam i razmišljao o tome da smo već tri puta pričali o tome da ja ostajem. Moj zdrav razum mi je rekao da on traži nešto zauzvrat", rekao je Komi.

Kako je naveo Komi, 14. februara kada je Tramp zatražio o Komija da prekine istragu o Majklu Flinu, Trampov zet Džerad Kušner i državni tužilac Džef Sešons bili su u prostoriji. Međutim, Tramp je od njih zatražio da odu, želeći da sa Komijem razgovara nasamo.

Komi je dodao da dok je bio direktor FBI, Tramp nije bio pod istragom.

Tramp je nakon razgovora sa Komijem naveo da posjeduje snimke i prijetio je da će ih objaviti.

"Vidio sam tvit o snimcima koje Tramp navodno ima. O, nadam se da ih ima", rekao je Komi.

Tramp već demantovao dvije Komijeve tvrdnje

Donald Tramp se već oglasio povodom svjedočenja Džejmsa Komija.

Tramp je osporio dvije ključne stavke iz pisanog svjedočenja koje je dostavio Komi, prenosi "Reuters" pozivajući se na izvor blizak Trampu.

Komi je svjedočio da je Tramp od njega tražio da odustane od istrage protiv Majkla Flina, kao i da je Tramp od Komija zahtijevao da mu potvrdi lojalnost.

Tramp je demantovao ove tvrdnje, navodi izvor.

